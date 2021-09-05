Что категорически нельзя делать в праздник Мученика Луппы Солунского 5 сентября?
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05.09
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Что категорически нельзя делать в праздник Мученика Луппы Солунского 5 сентября?

10:00:079/5/2021Фото: pixabay.com
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В народе про этот день говорили: "брусника поспела, значит овес в поле дошел".

Брусника созрела, значит и овес уже можно убирать

5 сентября в православном календаре вспоминается мученик Луп Солунский, который жил в третьем веке. В народе праздник называют Брусничником. В народе про этот день говорили: брусника поспела, значит овес в поле дошел.
Луп Солунский был рабом великого мученика Димитрия. Перед своей казнью Дмитрий сказал Луппу, чтобы он раздал нуждающимся все пожитки, которые у него имеются. Луп забрал себе ризу господина всю в крови, его перстень и начал творить разные чудеса. В итоге он и сам стал мучеником за свои проповеди. Его приговорил к смертной казни император Максимилиан.

На день Луппа категорически нельзя сплетничать, начинать новые дела или строить планы на будущее. Особенно лениться. Поэтому в этот день нельзя увольняться с работы. Кроме того, запрещено подметать пол.

Народные приметы 5 сентября

С утра солнце светит и тепло - до конца месяца погода будет теплой.

Журавли уже улетели на юг - зима наступит раньше времени.

Если журавли летят близко к земле - зимой будет тепло, а если высоко - часто будут морозы.

Если журавлиный клин летит тихо, низко и не торопясь, то скоро наступит непогодица.

Брусника созрела, значит и овес уже можно убирать.

Люди, которые родились 5 сентября проживут долгую и счастливую жизнь.

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