Что категорически нельзя делать в праздник Мученика Луппы Солунского 5 сентября?

5 сентября в православном календаре вспоминается мученик Луп Солунский, который жил в третьем веке. В народе праздник называют Брусничником. В народе про этот день говорили: брусника поспела, значит овес в поле дошел.
Луп Солунский был рабом великого мученика Димитрия. Перед своей казнью Дмитрий сказал Луппу, чтобы он раздал нуждающимся все пожитки, которые у него имеются. Луп забрал себе ризу господина всю в крови, его перстень и начал творить разные чудеса. В итоге он и сам стал мучеником за свои проповеди. Его приговорил к смертной казни император Максимилиан.
На день Луппа категорически нельзя сплетничать, начинать новые дела или строить планы на будущее. Особенно лениться. Поэтому в этот день нельзя увольняться с работы. Кроме того, запрещено подметать пол.
Народные приметы 5 сентября
С утра солнце светит и тепло - до конца месяца погода будет теплой.
Журавли уже улетели на юг - зима наступит раньше времени.
Если журавли летят близко к земле - зимой будет тепло, а если высоко - часто будут морозы.
Если журавлиный клин летит тихо, низко и не торопясь, то скоро наступит непогодица.
Брусника созрела, значит и овес уже можно убирать.
Люди, которые родились 5 сентября проживут долгую и счастливую жизнь.