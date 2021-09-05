Можно ли 6 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

6 сентября верующие христиане, с особым почитанием, отмечают день Петровской чудотворной иконы Божией Матери.
Название Петровской иконы Божией Матери происходит от имени ее создателя и иконописца – святого Петра, митрополита Московского. Он написал икону примерно в 1306 году, когда еще был настоятелем в городе Волынь. Икона была подарена митрополиту Максиму, который, в свою очередь, привез икону во Владимир, украсил ее драгоценными камнями и золотом и благочестиво хранил икону в своих покоях, молясь за свою паству.
Икона сейчас находится в Успенском соборе при Кремле, ее чтят за самый древний список с образа. По историческим данным, эта икона могла быть написана в 1382 году.
По сведениям, даже Великий князь Иван третий молился перед иконой. В конце 16 века патриарх Иов взял икону с собой, чтобы убедить Бориса Годунова быть коронованным царем. Наконец, в 1613 году икона была доставлена в Кострому, чтобы призвать Михаила Федоровича Романова вступить на российский престол.
Многие христиане задаются вопросом, можно ли работать или ходить на кладбище в день почитания иконы, но, если следовать церковным канонам, которых раньше строго придерживались, то лучше отложить мирские дела.
При этом современная церковь, стала больше обращать внимания на каждого христианина, в частности. Поэтому ни одна церковь не запрещает человеку убираться в церковный праздник. Кроме того, если верующему от наведения порядка становится легко на душе, то лучше и вовсе этот день посвятить подметанию, мытью полов, посуды и приготовлению пищи. Если же убираясь, вы чувствуете дискомфорт, то лучше уборку отложить на другой день.