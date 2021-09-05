Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото

3:00:239/5/2021Фото: foxnews.com
0

Ратаковски не раскрыла пол своего ребенка, что согласуется с предыдущими комментариями, которые она делала во время беременности. Пол ребенок выберет сам в 18 лет.

модель
Всего полгода назад звезда родила своего первенца

Первого ребенка модель родила всего полгода назад.

Эмили Ратаковски выставляет напоказ свое тело, пишет foxnews.com.

30-летняя модель была замечена на третьем показе мод Savage X Fenty Рианны во вторник вечером в Лос-Анджелесе в едва заметном розовом бикини.

Нижняя половина купальника была с завышенной линией талии, а верхняя половина без бретелей. Ратаковски дополнила свой ансамбль туфлями с леопардовым принтом и золотыми украшениями, заплетая волосы в косы.

Скудный наряд полностью продемонстрировал ее подтянутую фигуру, когда она шла по взлетно-посадочной полосе для долгожданного события.

Еще более впечатляющим показом на подиуме стал тот факт, что всего полгода назад звезда родила своего первенца, Медведя Сильвестра Аполлона. Она делит маленького парня со своим мужем Себастьяном Беар-Маклардом.

На мероприятии присутствовало несколько других известных звезд, в том числе профессиональный скейтбордист Найджа Имани Хьюстон, музыканты Дэдди Янки и Рики Мартин, а также ночной ведущий Джеймс Корден.

О показе мод объявила 33-летняя Рианна только на прошлой неделе на шестой странице New York Post.

В пресс-релизе, полученном изданием, шоу описывалось как «сочетание моды, танцев, музыки и культовой архитектуры».

'Savage X Fenty Show Vol. «3» подчеркивает новейший ассортимент стилей с помощью тонких, но впечатляющих сценических элементов, освещения и методов съемки », - продолжил он.

В то время как Ратаковски - первая известная модель, которая, как подтверждено, появится на подиуме этого мероприятия, релиз обещал «звездный» состав «моделей, актеров, исполнителей и многого другого».

В предыдущих показах участвовали такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Деми Ловато, Эрика Джейн, Белла и Джиджи Хадид, Лиззо и другие.

Такие музыканты, как Хэлси, Мигос, Трэвис Скотт и Нормани, уже много лет выступали на этом мероприятии.

Ратаковски объявила о рождении ребенка в Instagram в марте.

Сильвестр Аполлон Медведь присоединился к нам земной стороной. Слай приехала 21 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни », - подписала она фотографию, на которой она качает своего малыша.

Ратаковски не раскрыла пол своего ребенка, что согласуется с предыдущими комментариями, которые она делала во время беременности.

«Когда мы с мужем говорим друзьям, что я беременна, их первый вопрос после «Поздравления» почти всегда звучит так:« Вы знаете, чего хотите? », - написала она в октябрьском эссе для журнала Vogue. «Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда они сообщат нам об этом».

Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Поселении Аминовка под Москвой: Имам не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
модафигурастильмодельбикинипоказ модыNew York PostSavage X FentyПэрис ХилтонЭмили РатаковскиДеми ЛоватоЭрика Джейн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стройная и красивая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
3:00:23 9/5/2021
Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
2:30:07 9/5/2021
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
2:00:22 9/5/2021
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
1:30:01 9/5/2021
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
1:00:55 9/5/2021
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
12:30:02 9/5/2021
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
11:30:37 9/4/2021
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
11:20:35 9/4/2021
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном
11:14:54 9/4/2021
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном
Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях
11:10:33 9/4/2021
Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях