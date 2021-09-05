Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото

Первого ребенка модель родила всего полгода назад.
Эмили Ратаковски выставляет напоказ свое тело, пишет foxnews.com.
30-летняя модель была замечена на третьем показе мод Savage X Fenty Рианны во вторник вечером в Лос-Анджелесе в едва заметном розовом бикини.
Нижняя половина купальника была с завышенной линией талии, а верхняя половина без бретелей. Ратаковски дополнила свой ансамбль туфлями с леопардовым принтом и золотыми украшениями, заплетая волосы в косы.
Скудный наряд полностью продемонстрировал ее подтянутую фигуру, когда она шла по взлетно-посадочной полосе для долгожданного события.
Еще более впечатляющим показом на подиуме стал тот факт, что всего полгода назад звезда родила своего первенца, Медведя Сильвестра Аполлона. Она делит маленького парня со своим мужем Себастьяном Беар-Маклардом.
На мероприятии присутствовало несколько других известных звезд, в том числе профессиональный скейтбордист Найджа Имани Хьюстон, музыканты Дэдди Янки и Рики Мартин, а также ночной ведущий Джеймс Корден.
О показе мод объявила 33-летняя Рианна только на прошлой неделе на шестой странице New York Post.
В пресс-релизе, полученном изданием, шоу описывалось как «сочетание моды, танцев, музыки и культовой архитектуры».
'Savage X Fenty Show Vol. «3» подчеркивает новейший ассортимент стилей с помощью тонких, но впечатляющих сценических элементов, освещения и методов съемки », - продолжил он.
В то время как Ратаковски - первая известная модель, которая, как подтверждено, появится на подиуме этого мероприятия, релиз обещал «звездный» состав «моделей, актеров, исполнителей и многого другого».
В предыдущих показах участвовали такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Деми Ловато, Эрика Джейн, Белла и Джиджи Хадид, Лиззо и другие.
Такие музыканты, как Хэлси, Мигос, Трэвис Скотт и Нормани, уже много лет выступали на этом мероприятии.
Ратаковски объявила о рождении ребенка в Instagram в марте.
Сильвестр Аполлон Медведь присоединился к нам земной стороной. Слай приехала 21 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни », - подписала она фотографию, на которой она качает своего малыша.
Ратаковски не раскрыла пол своего ребенка, что согласуется с предыдущими комментариями, которые она делала во время беременности.
«Когда мы с мужем говорим друзьям, что я беременна, их первый вопрос после «Поздравления» почти всегда звучит так:« Вы знаете, чего хотите? », - написала она в октябрьском эссе для журнала Vogue. «Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда они сообщат нам об этом».