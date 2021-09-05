Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?

Хорошие новости для любителей чая! Исследование показало, что употребление чашки чая может повысить вашу мозговую силу и повысить производительность в творческих задачах.
Исследователи из Пекинского университета поставили перед 100 предметами одну из двух задач
Однако сначала они заставили каждого из них выпить чашку воды или черного чая.
Они обнаружили, что чай улучшает когнитивные способности при выполнении сложных задач.
Это также было связано с более устойчивыми способностями решать проблемы со временем, пишет dailymail.co.uk.
Определенно пора поставить чайник, так как было обнаружено, что выпивка чашки чая повышает умственные способности и повышает производительность в творческих задачах.
Исследователи из Пекинского университета провели эксперименты, чтобы выяснить, может ли употребление чая улучшить наши способности к так называемому конвергентному мышлению.
Это тип, который мы используем для решения проблем, решение которых может быть получено путем применения ряда четко определенных правил и логических рассуждений.
Результаты показывают, что привычное чаепитие может иметь когнитивные преимущества, а также предполагаемые преимущества для здоровья, которые, как предполагалось, включают более долгую жизнь.
Исследование было проведено психологом Лэй Ван из Пекинского университета, Китай, и его коллегами.
«Наши результаты показывают, что чай может помочь улучшить умственную работоспособность при выполнении особенно сложной задачи», - пояснил доктор Ван.
Напиток, добавила она, «также помогает людям упорствовать в этой задаче, не утомляясь».
«Наше исследование также показывает, что люди, которые часто пьют чай, видят больше когнитивных преимуществ по сравнению с теми, кто пьёт чай время от времени».
В своем исследовании исследователи набрали в общей сложности 100 человек и поставили перед ними задачу либо выполнить задания по ассоциации слов, либо разгадать загадки разной степени сложности.
Однако сначала каждому испытуемому давали выпить чашку воды или один из черного чая Липтона, оба нагретые до температуры около 108 ° F (42 ° C).
Команда обнаружила, что любители чая справились лучше, чем пьющие воду, когда поставили творческую задачу с высоким уровнем сложности.
Тем не менее, польза от чашки чая оказалась незначительной, когда поставленная задача имела более низкий уровень сложности.
Кроме того, было обнаружено, что чай связан с более настойчивым решением проблем, когда испытуемые переходили ко второй половине своих тестов - феномен, который команда назвала «эффектом разделения половин».
Кроме того, исследователи обнаружили, что «участники чайной группы были более довольны и заинтересованы в задаче, чем участники чайной группы».
«Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творчеством или склонен к переутомлению», - заключили они.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОФЕ
Кофеин считается безопасным для потребления в дозах до 400 мг в день для населения в целом.
Исследования показывают, что он может иметь множество преимуществ для здоровья, включая борьбу с заболеваниями печени и диабетом второго типа.
Исследования даже показали, что это может даже помочь людям жить дольше.
Это самый широко потребляемый стимулятор в мире, и отчеты показывают, что он может повысить ежедневные затраты энергии примерно на пять процентов.
Исследователи говорят, что сочетание двух-четырех приемов кофе в день с регулярными физическими упражнениями будет еще более эффективным для снижения веса.
Исследование 2015 года показало, что всего пара чашек в день может помочь миллионам людей, сидящих на диете, оставаться в тонусе после достижения желаемого веса.