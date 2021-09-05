Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?

3:30:589/5/2021Фото: pxhere.com
0

Исследование также показывает, что люди, которые часто пьют чай, видят больше когнитивных преимуществ по сравнению с теми, кто пьёт чай время от времени.

чай
Чай улучшает когнитивные способности при выполнении сложных задач

Хорошие новости для любителей чая! Исследование показало, что употребление чашки чая может повысить вашу мозговую силу и повысить производительность в творческих задачах.

Исследователи из Пекинского университета поставили перед 100 предметами одну из двух задач
Однако сначала они заставили каждого из них выпить чашку воды или черного чая.
Они обнаружили, что чай улучшает когнитивные способности при выполнении сложных задач.
Это также было связано с более устойчивыми способностями решать проблемы со временем, пишет dailymail.co.uk.

Определенно пора поставить чайник, так как было обнаружено, что выпивка чашки чая повышает умственные способности и повышает производительность в творческих задачах.

Исследователи из Пекинского университета провели эксперименты, чтобы выяснить, может ли употребление чая улучшить наши способности к так называемому конвергентному мышлению.

Это тип, который мы используем для решения проблем, решение которых может быть получено путем применения ряда четко определенных правил и логических рассуждений.

Результаты показывают, что привычное чаепитие может иметь когнитивные преимущества, а также предполагаемые преимущества для здоровья, которые, как предполагалось, включают более долгую жизнь.

Исследование было проведено психологом Лэй Ван из Пекинского университета, Китай, и его коллегами.

«Наши результаты показывают, что чай может помочь улучшить умственную работоспособность при выполнении особенно сложной задачи», - пояснил доктор Ван.

Напиток, добавила она, «также помогает людям упорствовать в этой задаче, не утомляясь».

«Наше исследование также показывает, что люди, которые часто пьют чай, видят больше когнитивных преимуществ по сравнению с теми, кто пьёт чай время от времени».

В своем исследовании исследователи набрали в общей сложности 100 человек и поставили перед ними задачу либо выполнить задания по ассоциации слов, либо разгадать загадки разной степени сложности.

Однако сначала каждому испытуемому давали выпить чашку воды или один из черного чая Липтона, оба нагретые до температуры около 108 ° F (42 ° C).

Команда обнаружила, что любители чая справились лучше, чем пьющие воду, когда поставили творческую задачу с высоким уровнем сложности.

Тем не менее, польза от чашки чая оказалась незначительной, когда поставленная задача имела более низкий уровень сложности.

Кроме того, было обнаружено, что чай связан с более настойчивым решением проблем, когда испытуемые переходили ко второй половине своих тестов - феномен, который команда назвала «эффектом разделения половин».

Кроме того, исследователи обнаружили, что «участники чайной группы были более довольны и заинтересованы в задаче, чем участники чайной группы».

«Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творчеством или склонен к переутомлению», - заключили они.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОФЕ

Кофеин считается безопасным для потребления в дозах до 400 мг в день для населения в целом.

Исследования показывают, что он может иметь множество преимуществ для здоровья, включая борьбу с заболеваниями печени и диабетом второго типа.

Исследования даже показали, что это может даже помочь людям жить дольше.

Это самый широко потребляемый стимулятор в мире, и отчеты показывают, что он может повысить ежедневные затраты энергии примерно на пять процентов.

Исследователи говорят, что сочетание двух-четырех приемов кофе в день с регулярными физическими упражнениями будет еще более эффективным для снижения веса.

Исследование 2015 года показало, что всего пара чашек в день может помочь миллионам людей, сидящих на диете, оставаться в тонусе после достижения желаемого веса.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
исследованияполезномозгчайповысить производительностьFood Quality and PreferenceЛэй Ван
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто пьете чай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?
3:30:58 9/5/2021
Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?
Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
3:00:23 9/5/2021
Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
2:30:07 9/5/2021
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
2:00:22 9/5/2021
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
1:30:01 9/5/2021
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
1:00:55 9/5/2021
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
12:30:02 9/5/2021
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
11:30:37 9/4/2021
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
11:20:35 9/4/2021
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном
11:14:54 9/4/2021
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном