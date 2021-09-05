Магнитная буря 5 сентября 2021 года: геоудары заберут покой на половину дня
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Магнитная буря 5 сентября 2021 года: геоудары заберут покой на половину дня

5:45:129/5/2021Фото: pixabay.com
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Особенно опасны магнитные бури для людей, работа которых связана с длительными нервно-психическими напряжениями и высокой ответственностью.

Уровень стрессорности, в отличие от дней со слабыми геомагнитными возмущениями, резко возрастает в период сильных колебаний

5 сентября магнитосфера земли поднимется после обеда до ощутимых отметок.

Геомагнитный фон в течение всего дня будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности. Самые сильные волнения будут после обеда в 12:00 часов по московскому времени. И ближе к вечеру, в 16:00 по Новосибирску. Активность трехбалльной магнитной бури продлится до самой ночи.

По сообщениям исследователей, особенно опасны магнитные бури для людей, работа которых связана с длительными нервно-психическими напряжениями и высокой ответственностью. В периоды магнитных бурь и резких колебаний геомагнитной обстановки учащаются случаи возникновения инфарктов миокарда и гипертонических кризов, увеличивается число случаев внезапной смерти.

Уровень стрессорности, в отличие от дней со слабыми геомагнитными возмущениями, резко возрастает в период сильных колебаний.

Поэтому, работоспособность у метеопатов напрямую зависит от солнечной активности и погодных условий. Причем легкая магнитная активность может оказывать стимулирующее действие, а сильная наоборот затормаживать.

- Проснулся из-за тревоги. Головокружение конечно само-собой, естественно.
- Долго засыпала, рано проснулась, в голове звон.
- Целый день нервозность. От этого повышается давление.

Как успокоиться?

Внимательно следить за самочувствием, заранее купить успокаивающие средства.

Больше отдыхать, сократить физические нагрузки;

пить много воды, успокаивающий чай, есть фрукты и овощи;

отказаться от кофеина;

хорошо помогает контрастный душ.

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