Магнитная буря 5 сентября 2021 года: геоудары заберут покой на половину дня

5 сентября магнитосфера земли поднимется после обеда до ощутимых отметок.
Геомагнитный фон в течение всего дня будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности. Самые сильные волнения будут после обеда в 12:00 часов по московскому времени. И ближе к вечеру, в 16:00 по Новосибирску. Активность трехбалльной магнитной бури продлится до самой ночи.
По сообщениям исследователей, особенно опасны магнитные бури для людей, работа которых связана с длительными нервно-психическими напряжениями и высокой ответственностью. В периоды магнитных бурь и резких колебаний геомагнитной обстановки учащаются случаи возникновения инфарктов миокарда и гипертонических кризов, увеличивается число случаев внезапной смерти.
Уровень стрессорности, в отличие от дней со слабыми геомагнитными возмущениями, резко возрастает в период сильных колебаний.
Поэтому, работоспособность у метеопатов напрямую зависит от солнечной активности и погодных условий. Причем легкая магнитная активность может оказывать стимулирующее действие, а сильная наоборот затормаживать.
- Проснулся из-за тревоги. Головокружение конечно само-собой, естественно.
- Долго засыпала, рано проснулась, в голове звон.
- Целый день нервозность. От этого повышается давление.
Как успокоиться?
Внимательно следить за самочувствием, заранее купить успокаивающие средства.
Больше отдыхать, сократить физические нагрузки;
пить много воды, успокаивающий чай, есть фрукты и овощи;
отказаться от кофеина;
хорошо помогает контрастный душ.