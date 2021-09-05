Погода в Бердске 5 сентября: вернется ли жара в выходной?
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Погода в Бердске 5 сентября: вернется ли жара в выходной?

6:30:469/5/2021Фото: pixabay.com
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5 сентября в народе отмечается день Лупа Брусничника. В православии день мученика Луппа Солунского, который совершил много чудес и долго проповедовал христианство среди язычников.

По традиции в этот день ходят за брусникой

5 сентября жители Бердска получат шанс насладиться теплой погодой в свой выходной. Утром температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла, к обеду воздух прогреется до +23 на столбиках термометра. При этом весь день будет светить солнце, а ветер подует легкий юго-западный до 1,8 м/c. Относительная влажность воздуха составит 52%.

5 сентября в народе отмечается день Лупа Брусничника. В православии день мученика Луппа Солунского, который совершил много чудес и долго проповедовал христианство среди язычников. За что пострадал и умер после долгих мучений.

По традиции в этот день ходят за брусникой, которая как раз поспевает в праздник. Раньше крестьяне оставляли все дела и шли собирать ягоду, чтобы сделать запасы на зиму. Из полезной ягоды готовят варенья, компоты и просто перетирают ее с сахаром. Также бруснику можно заморозить - так ее полезные свойства сохранятся больше всего.

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