Погода в Бердске 5 сентября: вернется ли жара в выходной?

5 сентября жители Бердска получат шанс насладиться теплой погодой в свой выходной. Утром температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла, к обеду воздух прогреется до +23 на столбиках термометра. При этом весь день будет светить солнце, а ветер подует легкий юго-западный до 1,8 м/c. Относительная влажность воздуха составит 52%.
5 сентября в народе отмечается день Лупа Брусничника. В православии день мученика Луппа Солунского, который совершил много чудес и долго проповедовал христианство среди язычников. За что пострадал и умер после долгих мучений.
По традиции в этот день ходят за брусникой, которая как раз поспевает в праздник. Раньше крестьяне оставляли все дела и шли собирать ягоду, чтобы сделать запасы на зиму. Из полезной ягоды готовят варенья, компоты и просто перетирают ее с сахаром. Также бруснику можно заморозить - так ее полезные свойства сохранятся больше всего.