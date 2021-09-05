Что можно и категорически нельзя делать в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери 6 сентября?
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Что можно и категорически нельзя делать в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери 6 сентября?

8:00:409/5/2021Фото: pixabay.com
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Петровская икона Божией Матери — это символ возрождения. Она исцелила и помогла многим православным людям.

Вся православная Россия особо почитает святой образ

6 сентября православная церковь отметит день Петровской чудотворной иконы Богоматери.

Икону назвали петровской в честь ее автора — митрополита Киевского Петра, который жил в 13 веке.

Во время посещения Рацкого монастыря святым Максимом, Киевским митрополитом и всея Руси, святой Петр подарил ему этот образ.

После смерти преподобного Максима игумен Геронтий, пожелавший стать новым митрополитом, решил передать эту икону патриарху Константинопольскому Афанасию. Однако путешествие игумена Геронтия было отложено из-за ужасного шторма на море. Во время этой бури ему явилась Пресвятая Богородица и сказала, что он не достоин сана епископа. Потому что этот сан принадлежит тому, кто ее написал.

Митрополит Петр перевез икону во Владимир, а когда в 1325 году митрополичий собор был перенесен в Москву, икону поместили в Успенском соборе над жертвенным столом.

С тех пор вся православная Россия особо почитает святой образ. Не раз икона совершала разные чудеса, исцеляла больных и помогала тем, кто у нее просил помощи.

Что делать 6 сентября

6 сентября не рекомендуется смотреть на восход. По поверью на 6 сентября тот, кто взглянет на красный рассвет, тот может слегка сойти с ума и будет весь день под воздействием нечистой силы.

Если вы все-таки посмотрели на утреннее солнце- ничего страшного. Ведь это можно исправить - необходимо помолиться Богоматери, и никакие приметы вас не возьмут.

Особенно, если помолиться перед образом Петровской иконы Богородицы. Многие верят, что 6 сентября, во время почитания иконы, она обретает особую силу, может помочь при болезни и спасти от разных несчастий. Хотя, стоит отметить, что и в другие дни ее чудотворная сила не менее эффективная.

Петровская икона Божией Матери — это символ возрождения. Она исцелила и помогла многим православным людям. Образ Богородицы не раз спасал города России от врагов. Перед святыней христиане просят у Богоматери счастливой семейной жизни без ссор и неурядиц. Женщины, чьим горем выступает бесплодие, молятся перед иконой о скором рождении детей. Чудотворный образ исцеляет от многих болезней и помогает справиться женщинам с тяжелыми родами.

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