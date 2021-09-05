7 сентября – Новолуние: 3 мощных обряда на удачу, силу и здоровье в ясную и чистую луну

Сентябрьское Новолуние придет 7 сентября в знаке Девы. Она объявит новое начало дел, новые привычки и перелистывание страницы. Пришло время избавиться от того, что не подходит вам, в частности от вредных привычек, ненужных вещей, а иногда и людей.
7 сентября Новолуние в Деве находится в тригоне. Это очень позитивная связь, с Ураном в Тельце. Такая связь указывает на то, что нам пора отказаться от того, что больше не подходит. Новолуние, новое начало, хорошо связанное с планетой прогресса, перемен, новизны, поможет быстрее перевернуть страницу.
Поэтому можно не бояться избавляться от всего, что нас беспокоит. Важным ритуалом Новой Луны в сентябре будет уборка.
Можно переставить мебель в гостиной, составить список новых дел, а также привить себе новые полезные привычки. Это подходящее время, чтобы позаботиться о себе. Начать новое хобби, досуг, спорт. Возможно, пройти медицинское обследование, которое так часто откладывали.
Три важных ритуала на Новую Луну
Медитация
Сделайте глубокие очищающие вдохи и сосредоточьтесь исключительно на своих целях и намерениях на предстоящий месяц. Практика осознанности во время этого ритуала является ключевой, и медитация предназначена для того, чтобы удерживать вас в данный момент и сосредоточиться с ясным умом и спокойным телом.
После такого обряда запишите все цели, которые необходимо выполнить за предстоящий месяц.
Визуализация
Еще одна практика, которая помогает достичь целей с помощью вашего разума. Когда вы работаете над тем, чтобы сосредоточиться, визуализируйте свое тело как растение, прочно укоренившееся в земле, на которой вы сидите. Представьте, что ваши корни врастают в пол, опускаются в грязь и проникают в землю, соединяя вас физически с природой. Это не только укрепит ваши мысли, но и поможет вам чувствовать себя в большей гармонии с природой, в чем и заключается суть этого упражнения.
Запись ваших целей
Ваш список должен включать не только глубокие и важные намерения и цели, в него должны входить даже “незначительные желания”, которые у вас на уме. Каким бы незначительным или простым ни было проявление - например, посещение культурного мероприятия или желание выпить кофе со старым другом, - их не следует забывать вписать.
Как только вы все запишете, то можете выпустить эти желания во Вселенную. Для этого напишите копию списка желаний, который можете сжечь над свечой или положить в воздушный шарик, который выпустить в небо.