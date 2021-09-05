Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 сентября 2021 в России и мире

• День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)
• День озера Байкал
• Оранжевый день
• День опозданий (Be Late for Something Day)
• День ухотрепальщиков
• Международный день благотворительности (International Day of Charity)
• День народов Среднего Урала
• Собор Московских святых
• Всемирный день пирожков «самоса» (World Samosa Day)
• День памяти святого мученика Луппа Солунского
• Католический праздник святой Терезы Калькуттской (Feast of Saint Teresa Of Calcutta)
• День сырной пиццы (National Cheese Pizza Day) - США
• День предпринимателя - Украина
• День белорусской письменности - Беларусь
• День отца (Father`s Day) - Австралия
• День любимого камня (Pet Rock Day) - США
• День учителя - Индия
• День Амазонки (Amazon Day) - Бразилия
• День психоаналитика (National Shrink Day) - США
• День инженера (Egyptian Engineering Day) - Египет
• День поднятия флага в честь военнослужащих (Flag-Flying Day for Denmark`s Deployed Personnel) - Дания
• День канонизации матери Терезы (Mother Teresa Day) - Албания
• Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Фёдора, Павла, Николая
• Луп Брусничник (Лупенские морозы)
Важные события
1698 в России введен налог на бороды
1774 войска под командованием подполковника И. И. Михельсона нанесли решающее поражение силам Емельяна Пугачева у Солениковой ватаги.
1775 начата отливка памятника Петру I (Медного всадника), надзор за которой поручен литейщику Е. Хайлову.
1827 учреждение в России Морского министерства.
1918 Совнарком России издал декрет о начале красного террора.
1939 в Москве арестована дочь Марины Цветаевой – 26-летняя Ариадна Эфрон, вернувшаяся из эмиграции на родину. Она провела в тюрьмах и лагерях почти 15 лет.
1940 в «Пионерской правде» начали печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
1975 столкновение поездов на станции Купавна (Московская область). 18 человек погибли, 33 ранены.
1977 для исследования Солнечной системы стартовала автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1»
1996 Борис Ельцин по телевидению заявил о согласии на проведение операции на сердце.
1997 в Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend