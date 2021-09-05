46-летняя Анджелина Джоли опасалась за безопасность своей семьи во время брака с Брэдом Питтом
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46-летняя Анджелина Джоли опасалась за безопасность своей семьи во время брака с Брэдом Питтом

7:48:149/5/2021Фото: dailymail.co.uk
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Анджелина подала на развод в 2016 году, добиваясь единоличной опеки над их детьми.

семья
На фото со своими приемными сыновьями Мэддоксом, 20 лет, и Паксом, 17 лет, приемной дочерью Захарой, 16 лет, биологической дочерью Шайло, 15 лет, и биологическими близнецами Ноксом и Вивьен, 13 лет, в 2011 году

Анджелина Джоли утверждает, что во время брака с Брэдом Питтом опасалась за безопасность «всей семьи», включая детей, пишет dailymail.co.uk

46-летняя актриса сказала, что ее отношения с 57-летним голливудской звездой позволили ей осознать важность прав детей.

Когда ее попросили уточнить детали, она сказала, что «не может говорить о» ситуации из-за продолжающегося разбирательства по делу об опеке.

Но во время интервью журналу Guardian’s Weekend звезда Tomb Raider, как сообщается, кивнула, чтобы подтвердить, что она ссылалась на свой развод и обвинения в домашнем насилии, которые она сделала против Питта.

У бывшей пары шестеро детей: приемные сыновья Мэддокс, 20 лет, и Пакс, 17 лет, приемная дочь Захара, 16 лет, биологическая дочь Шайло, 15 лет, и биологические близнецы Нокс и Вивьен, 13 лет.

На вопрос, опасалась ли она за безопасность своих детей во время отношений, Джоли ответила изданию: "Да, для моей семьи. Вся моя семья". Она сказала о своем решении подать на развод после 14 лет совместной жизни: «Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в положении, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей».

Джоли добавила, что она была травмирована и «сломлена» из-за «ужасного» опыта, который, по ее утверждениям, продолжался «последнее десятилетие».

Но, как она утверждала, несмотря на все это, она хотела, чтобы вся ее семья, «включая их отца», «исцелилась и была миролюбивой».

«Мы всегда будем семьей», - добавила она.

Джоли продвигала свою новую книгу «Знай свои права», давая молодым людям «знания и инструменты», необходимые им для реализации своих прав.

Во время интервью она раскритиковала правительство США за то, что оно не делает больше для защиты прав несовершеннолетних.

Она сказала, что тот факт, что США не полностью ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка (UNCRC), оказал большое влияние на ее судебную тяжбу с Питтом, утверждая, что их приемному сыну Мэддоксу было «отказано в праве голоса в суде».

Джоли сказала, что ее развод и битва за опеку с Питтом, в которой, по ее утверждениям, звезда оскорбляла Мэддокса, была «ужасной».

Документы, поданные Джоли в марте «за печатью» - то есть они не могут быть просмотрены общественностью - показали, что она собиралась обвинить своего бывшего мужа в домашнем насилии и намеревалась доказать это с помощью видеозаписей и показаний своих детей.

Но сообщалось, что в мае этого года судья отказал в разрешении сделать это на суде.

С адвокатами Питта связались, чтобы прокомментировать новые претензии Джоли.

В пятницу Джоли поделилась редкими фотографиями дочерей Захары и Шайло, читающих летние книги, со своими 10,2 миллионами подписчиков.

Актриса Малефисента опубликовала снимок, на котором Захара читает «Самый голубой глаз» Тони Моррисон, и еще один снимок, на котором Шайло читает «Темную леди» Акалы.

Конец # летнего чтения. Это одни из самых любимых блюд в нашем доме. Хотела бы узнать твою, - написала она.

Питт, который в прошлом году получил свой третий «Оскар», признался, что кричал на одного из своих детей, но отрицал, что когда-либо оскорблял его. С него были сняты обвинения в ноябре 2006 года.

Вскоре после их разлуки в 2016 году Джоли была предоставлена ​​полная опека над их детьми, в то время как Питту было разрешено посещать их.

Джоли впервые рассказала об их разводе в интервью Vanity Fair в июле 2017 года.

«Просто это было самое трудное время, и мы просто как бы поднимаемся на воздух. <Этот дом> - большой шаг вперед для нас, и мы все стараемся сделать все возможное, чтобы исцелить нашу семью».

Ссылаясь на детей, она сказала: «Они были очень храбрыми. Временами они должны были быть. Мы все просто исцеляемся от событий, которые привели к регистрации ... Они не исцеляются от развода. Они исцеляются от некоторых ... от жизни, от вещей в жизни».

В августе 2018 года Джоли утверждала, что Питт не выплачивал алименты с момента их разлуки, что он категорически отрицал.

К ноябрю 2018 года бывшая пара достигла нового соглашения, разрешающего совместную физическую и юридическую опеку.

Они готовились предстать перед судом в октябре 2020 года, когда Питт выступит за совместную опеку 50/50.

В марте 2021 года Джоли в судебных документах заявила, что Брэд виновен в домашнем насилии. В июне было принято временное решение, согласно которому Джоли и Питт были переданы под совместную опеку.

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