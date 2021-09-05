Авиадебоширку сняли с рейса Москва-Анталья под аплодисменты. Смотрите видео
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Авиадебоширку сняли с рейса Москва-Анталья под аплодисменты. Смотрите видео

8:52:049/5/2021Фото: Скриншот
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Она отказалась надеть маску, громко кричала и набросилась на полицейских. Из салона ее все-таки вывели.

Полицейские пытаются вывести пассажирку рейса Москва - Анталья

Авиадебоширка устроила скандал на борту самолета. Она оказывала сопротивление полицейским и пыталась вырваться, некоторые пассажиры предлагали свою помощь. Причиной конфликта стал отказ надеть маску.

В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что женщину вывели из салона самолета под аплодисменты и крики "браво". Лайнер Nordwind Airlines летел из Москвы в Анталью. На борту находилось 400 человек.

На видео запечатлено, как женщина на повышенных тонах общалась с полицейскими, которые пришли к ней с актом от командира самолета, а также обращалась в сторону бортпроводницы. Пилот принял решение снять ее с рейса. Пассажирка отказывалась покидать салон, поэтому сотрудники полиции стали выводить ее. В этот момент дебоширка начала кричать и набросилась на стража порядка. На нее был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Снятая с рейса Москва - Анталья Валентина Травкина рассказала РЕН ТВ свою версию произошедшего. По ее словам, во всем виновата бортпроводница, которая "пыталась морально ее унизить". Валентина утверждает, что после замечания надела маску, однако это не устроило стюардессу, которая пожаловалась командиру экипажа и тот прервал рейс.

"Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту", - заявила Травкина, объяснив, что после этого к ней подошли сотрудники полиции.

Теперь женщина намерена найти свидетелей ее задержания, чтобы собрать материалы и подать в суд на бортпроводника и компанию. Именно их она считает виновниками инцидента.

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