Сборная России по футболу обыграла Кипр и стала лидером в группе отбора ЧМ-2022
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Сборная России по футболу обыграла Кипр и стала лидером в группе отбора ЧМ-2022

9:06:149/5/2021Фото: championat.com
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Встреча проходила на стадионе в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.

Россия выиграла у Кипра на их поле

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.

Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), передает Чемпионат.

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