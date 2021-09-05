Смертельное ДТП: Водительское место просто снесло - Volvo влетел в автоцистерну в Новосибирской области

В субботу в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков погиб водитель.
— Около 16:30 24-летний мужчина за рулем грузовика Volvo CH460 с полуприцепом двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении Кемерова. На 116-м километре, совершая обгон, который на данном участке запрещен, столкнулся со встречной автоцистерной Volvo FH под управлением 48-летнего мужчины, — сообщил старший госинспектор УГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Погиб 24-летний водитель грузовика. Сидевший за рулем автоцистерны получил различные травмы.
На участке дороги сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 августа на трассе Р-256 под Бердском погиб водитель «Ауди» в массовом ДТП. Он также пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака.