Смертельное ДТП: Водительское место просто снесло - Volvo влетел в автоцистерну в Новосибирской области
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Смертельное ДТП: Водительское место просто снесло - Volvo влетел в автоцистерну в Новосибирской области

9:22:089/5/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Он пошел на обгон при запрещающем знаке на трассе "Сибирь". 24-летний водитель погиб.

В НСО грузовик влетел в автоцистерну — в жуткой аварии погиб молодой водитель

В субботу в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков погиб водитель.

— Около 16:30 24-летний мужчина за рулем грузовика Volvo CH460 с полуприцепом двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении Кемерова. На 116-м километре, совершая обгон, который на данном участке запрещен, столкнулся со встречной автоцистерной Volvo FH под управлением 48-летнего мужчины, — сообщил старший госинспектор УГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Погиб 24-летний водитель грузовика. Сидевший за рулем автоцистерны получил различные травмы.

На участке дороги сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 августа на трассе Р-256 под Бердском погиб водитель «Ауди» в массовом ДТП. Он также пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака.

Водительское место снесло

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