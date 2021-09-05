Сторонники Навального угрожают официальному представителю МИД Захаровой
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Сторонники Навального угрожают официальному представителю МИД Захаровой

9:38:349/5/2021
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Мария Захарова предложила оппозиционеру поговорить в прямом эфире. Алексей Навальный принял идею, но диалога так и не состоялось.

Захарова заявила об угрозах сторонников Навального в свой адрес

Мария Захарова заявила, что ей поступали угрозы от сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом официальный представитель МИД России рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня (они же любят на личности переходить), у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. ...Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», — отметила Захарова.

В 2020 году Навальный раскритиковал Захарову за ее слова о российских туристах, застрявших за границей в пандемию, - она упрекнула россиян в безответственности. Представитель ведомства тогда предложила оппозиционеру поговорить в прямом эфире. Навальный принял идею, но диалога так и не состоялось.

«С шулерами я разговаривать не собираюсь. Я поняла всю непорядочность этих людей. Я не упускаю возможности поговорить с Навальным, это он ее упустил. Я не верю в то, что опять не будет обмана», — заявила весной прошлого года Мария Захарова.

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