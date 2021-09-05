Сорвавшаяся с колеса обозрения девушка скончалась в больнице: По факту трагедии началась проверка

В Асбесте Свердловской области умерла в реанимации 23-летняя девушка, которая утром 4 сентября сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу она пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в автопарковочной сторожке. Они вместе забрались на колесо обозрения. Стало известно, что он прибыл в город с бродячим луна-парком и остался после знакомства с девушкой.
Есть предположения, что мужчина столкнул ее вниз или она случайно выпала из кабины. Потерпевшая получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По информации местных СМИ, кабина аттракциона, откуда сорвалась девушка, находится на высоте четвертого этажа. Колесо обозрения в Асбесте не работает с 2019 года, так к признано небезопасным.
Правоохранители начали проверку по факту трагедии.