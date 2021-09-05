Паралимпиада-2020: Медальный зачет игр в Токио по итогам за 4 сентября

Стали известны итоги медального зачета за 4 сентября на Паралимпийских игр-2020 в Токио.
Сборная Китая лидирует в медальном зачете по итогам на субботу. Это был 11-й день международных соревнований.
У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (93), а также по общему числу наград (200). Команда России вернулась на третье место зачета, обойдя США. У россиян 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей, всего 117 наград.
4 сентября на летней Паралимпиаде-2020 в Токио сборная России выиграла две золотые медали – в беге на 200 м и стрельбе из лука.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по итогам пятницы, российская сборная опустилась на четвертое место. Но за прошедший день смогла вернуть позиции в тройке лидеров.