Паралимпиада-2020: Медальный зачет игр в Токио по итогам за 4 сентября
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Паралимпиада-2020: Медальный зачет игр в Токио по итогам за 4 сентября

10:26:399/5/2021Фото: paralymp.ru
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В 11-й день Паралимпийских игр сборная России выиграла две золотые медали – в беге на 200 м и стрельбе из лука. И снова вошла в тройку лидеров.

Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября

Стали известны итоги медального зачета за 4 сентября на Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете по итогам на субботу. Это был 11-й день международных соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (93), а также по общему числу наград (200). Команда России вернулась на третье место зачета, обойдя США. У россиян 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей, всего 117 наград.

4 сентября на летней Паралимпиаде-2020 в Токио сборная России выиграла две золотые медали – в беге на 200 м и стрельбе из лука.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по итогам пятницы, российская сборная опустилась на четвертое место. Но за прошедший день смогла вернуть позиции в тройке лидеров.

Медальный зачет по итогам за 4 сентября

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