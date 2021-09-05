НАТО призывает Россию к активной борьбе с талибами: Афганистан станет местом мирового террора
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НАТО призывает Россию к активной борьбе с талибами: Афганистан станет местом мирового террора

10:50:259/5/2021Фото: DW
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По словам генсека НАТО, возможность захвата власти талибами стала таковой из-за неорганизованности мировых лидеров и просчетов военных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Афганистан в настоящее время может стать местом, в котором происходит концентрация террористических сил и вероятность возникновения терактов в мире может увеличится многократно.

Россия и Китай вместе со всем мировым сообществом должны принимать активное участие в предотвращении такой ситуации в Афганистане. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Sunday Telegraph.

- Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны, — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, возможность захвата власти талибами стала таковой из-за неорганизованности мировых лидеров и просчетов военных. Именно благодаря данным факторам стал возможен такой быстрый крах правительства страны.

Как заявил Столтенберг, многолетние денежные вливания в силы безопасности Афганистана должны были обеспечить хоть какое-то противостояние террористам, но его не было совсем.

В Афганистане власть взяло в руки террористическое движение «Талибан»* после начала вывода войск США, она стали занимать провинцию за провинцией и практически без выстрелов зашли в Кабул. В субботу, 4 сентября, последняя провинция Панджшер была покорена и вся страна оказалась во власти террористов.

Напомним, что Россия уже участвовала в 10-летней афганской войне. Советские войска вышли из Афганистана в феврале 1989 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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