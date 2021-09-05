Число зараженных коронавирусом за стуки снижается в Бердске: На 5 сентября всего 2360 больных

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье.
По данным оперативного штаба, на 5 сентября в городе выявили 6 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Такой суточный прирост наблюдается последнюю неделю. Почти весь август ежедневно в Бердске регистрировали 7-8 заболевших.
На воскресенье с начала пандемии с учетом цифр за последние сутки выявлено 2360 бердчан с положительным COVID-19.
- Бердске под медицинским наблюдением находятся 259 жителей, - сообщили в городском оперштабе 5 сентября.
По официальным данным, всего в городе зарегистрировано 2360 случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем выздоровевшими после перенесенного заболевания считают 2220 бердчан.
Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас болеют ковидом 140 жителей Бердска.
За последние сутки медики взяли еще 100 тестов. Результаты станут известны черед пару дней.