Песков посочувствовал школьнику, указавшему Путину на историческую ошибку

В Кремле не видят проблемы в ситуации, когда школьник Никанор Толстых поразил своими знаниями и смелостью главу государства. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во время открытого урока в лагере "Океан" во Владивостоке 1 сентября президент России Владимир Путин допустил ошибку, рассказывая о Северной войне со Швецией, назвав ее Семилетней. 11-классник поправил российского лидера, за что тот его поблагодарил.
- Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить, - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала "Россия-1".
На подростка вылился шквал негатива со стороны взрослых, в частности педагогов, которые себе даже в страшном сне представить не могли , что можно перечить главе государства.
Директор школы назвала его поступок наглостью, присущей молодым и посетовала на отсутствие скромности по отношению к представителю власти.
Владимир Путин заявил, что порадовался за данного молодого человека, который очень хорошо знает историю.
- Молодые ребята хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад, - заявил российский президент.
Одноклассники Никанора рассказали, что он "всегда такой". А сам школьник пока отказывается от комментариев СМИ.