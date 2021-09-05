Песков посочувствовал школьнику, указавшему Путину на историческую ошибку
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Песков посочувствовал школьнику, указавшему Путину на историческую ошибку

2:51:509/5/2021Фото: @glassen__it
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На Никанора Толстых вылился шквал негатива со стороны взрослых, в частности педагогов, которые себе даже в страшном сне представить не могли , что можно перечить главе государства.

Никанор Толстых - школьник из Воркуты, который очень хорошо знает историю

В Кремле не видят проблемы в ситуации, когда школьник Никанор Толстых поразил своими знаниями и смелостью главу государства. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во время открытого урока в лагере "Океан" во Владивостоке 1 сентября президент России Владимир Путин допустил ошибку, рассказывая о Северной войне со Швецией, назвав ее Семилетней. 11-классник поправил российского лидера, за что тот его поблагодарил.

- Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить, - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала "Россия-1".

На подростка вылился шквал негатива со стороны взрослых, в частности педагогов, которые себе даже в страшном сне представить не могли , что можно перечить главе государства.

Директор школы назвала его поступок наглостью, присущей молодым и посетовала на отсутствие скромности по отношению к представителю власти.

Владимир Путин заявил, что порадовался за данного молодого человека, который очень хорошо знает историю.

- Молодые ребята хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад, - заявил российский президент.

Одноклассники Никанора рассказали, что он "всегда такой". А сам школьник пока отказывается от комментариев СМИ.

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