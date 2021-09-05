Самый опасный вид транспорта назвали страховщики: Он же самый популярный

Эксперты из страховой компании «Росгосстрах» назвали самым опасным видом транспорта микроавтобусы, особенно те, которые совершают междугородние перевозки.
- Микроавтобусы - самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, - сказано в исследовании.
По результатам исследования, микроавтобусы в городах попадают в аварии не реже, чем между населенными пунктами, однако, по сложности травм и числу погибших в городах причиняется меньший ущерб.
В ДТП в черте города пассажиры получают чаще всего следующие повреждения - травмы мягких тканей, ушибы и сотрясение головного мозга, а также внутренние переломы ребер, костей носа и лучевой кости.
На загородных маршрутах скорость передвижения микроавтобусов намного выше и, как следствие, более тяжелые травмы пассажиров, некоторые из которых приводят к их гибели. Об этом рассказал Андрей Кривенышев, начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах», сообщает "МК".