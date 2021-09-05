Самый опасный вид транспорта назвали страховщики: Он же самый популярный
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Самый опасный вид транспорта назвали страховщики: Он же самый популярный

4:30:069/5/2021Фото: Flickr
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По словам специалистов, наибольшую опасность для здоровья и жизни пассажиров представляют перевозки между городами на микроавтобусах.

Поездки в микроавтобусе - самые опасные

Эксперты из страховой компании «Росгосстрах» назвали самым опасным видом транспорта микроавтобусы, особенно те, которые совершают междугородние перевозки.

- Микроавтобусы - самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, - сказано в исследовании.

По результатам исследования, микроавтобусы в городах попадают в аварии не реже, чем между населенными пунктами, однако, по сложности травм и числу погибших в городах причиняется меньший ущерб.

В ДТП в черте города пассажиры получают чаще всего следующие повреждения - травмы мягких тканей, ушибы и сотрясение головного мозга, а также внутренние переломы ребер, костей носа и лучевой кости.

На загородных маршрутах скорость передвижения микроавтобусов намного выше и, как следствие, более тяжелые травмы пассажиров, некоторые из которых приводят к их гибели. Об этом рассказал Андрей Кривенышев, начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах», сообщает "МК".

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транспортаварииопасностьПАО СК «Росгосстрах»Андрей Кривенышев
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