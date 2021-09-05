От коронавируса скончались 5 мужчин и 4 женщины за сутки на 5 сентября в Новосибирской области

За последние сутки на 5 сентября в Новосибирской области обнаружили еще 168 зараженных коронавирусом. С начала пандемии (март 2020 года) число выявленных случаев заражения в регионе достигло 59 349. Об этом в воскресенье сообщили в региональном оперативном штабе.
По официальным данным, умерли за последние 24 часа 9 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".
-Скончались девять заболевших: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 70 лет, 74 года, 89 лет и женщины в возрасте 68 лет, 74 года, 87 лет, 91 год, - рассказали в оперштабе.
Всего в регионе жертвами коронавируса стали 2 708 человек.
Сейчас в ковидных госпиталях Новосибирской области лежат 1 915 человек, в том числе 23 ребенка. Это те, у кого COVID-19 уже подтвердился и те, кто ждет результатов теста на ковид-статус. В отделениях реанимации находятся 160 человек, 16 тяжелых больных подключены к аппарату ИВЛ.
Полностью выздоровели от коронавируса за сутки 33 пациента. А общее число выписанных с начала пандемии и по 5 сентября составляет 48 195.
В Новосибирской области сделано 2 391 005 тестов на коронавирус, отметили в оперштабе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Бердске зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности ковид диагностировали 2360 бердчанам.