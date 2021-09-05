"Люба рыдала все утро": Дочь Успенской снова попала в больницу, королева шансона отрицает
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"Люба рыдала все утро": Дочь Успенской снова попала в больницу, королева шансона отрицает

3:43:289/5/2021Фото: @tatiana_plaksin_
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Друзья Татьяны Плаксиной после сообщения о помещении ее в психдиспансер нашли частную клинику. Позже она сама вышла на связь и заявила, что ее аккаунт был взломан, что находится дома с мамой, готовясь к концерту.

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина

На днях в дом к королеве шансона Любови Успенской приехали тиктокеры для съемок совместного проекта. На момент их приезда в доме не было дочери певицы — Татьяны Плаксиной, в ее отсутствии было заметно нервозность в поведении всех присутствующих и заплаканное лицо хозяйки дома, тщательно загримированное. После того, как съемка состоялась, заговорили о том, что дочь Успенской снова помещена в клинику.

- Вызвали психдиспансер на фоне предыдущих событий, Люба рыдала все утро, директора были на взводе. Дочки дома не было точно, ее никто не видел, — рассказал один из тиктокеров.

После появилось сообщение в соцсети от самой Плаксиной, которая взывала о помощи.

- Меня заперли и отняли телефон. Помогите, — написала она в Instagram.

Буквально недавно история с возвращением дочери Успенской облетела все СМИ — 31-летняя Татьяна Плаксина, которая полтора года назад улетела в Америку от матери прибыла обратно и они вместе стали готовить ее выступление. На сообщения о помещении дочери в клинику, певица отреагировала так:

- Кто-то воспользовался и написал такую чушь. Таня в это время ходила на процедуры иглоукалывания, занималась йогой, лечила свой рот.

При этом полгода назад Плаксина искала помощи у чужих людей с просьбой предоставить площадку для выступления. Друзья Плаксиной после сообщения о помещении Татьяны в психдиспансер нашли частную клинику, где видели дочь Успенской, они даже поговорили с поварихой, кормившей девушку несколько дней назад.

Позже Плаксина сама вышла на связь и заявила, что ее аккаунт был взломан, сообщения она не писала и находится дома с мамой, готовясь к концерту, пишет НТВ.

Татьяна Плаксина собирается начать карьеру певицы, мать обещает, что ее появление на сцене затмит всех.

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