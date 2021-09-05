Труп пятого погибшего при сходе селя опознали в Дагестане: Умер 35-летний турист из Москвы

Спасатели в субботу в Гоцатлинском водохранилище обнаружили тело жителя Москвы Артема Мартынова. Родственники его опознали, сообщили в региональном управлении МЧС 4 сентября.
23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа - "Газель" с водителем.
26 августа близ села Майданского было обнаружено тело водителя "Газели", позднее в 35 километрах от места, где микроавтобус попал в селевой поток, обнаружили тело жительницы Левашинского района. Поиски ехавшего с ней сына продолжились.
В Гунибском районе разлившаяся река 23 августа заблокировала туристов в Карадахской теснине. Оттуда эвакуировали 34 человека, еще двое пропали без вести. 25 августа было обнаружено тело туриста из Санкт-Петербурга, а 27 августа - жителя села Хаджалмахи. 4 сентября спасатели нашли тело пятого погибшего и передали его на экспертизу.
Это Артем Мартынов 1986 года рождения из Москвы. Он пропал после схода селя в ущелье Карадахская теснина. А тело нашли в Гоцатлинском водохранилище, примерно в 8 км вниз по течению.
-В 9:00 субботы родственниками опознано тело пропавшего 23 августа, после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина, мужчины 1986 г. р., жителя города Москвы. Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 60 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 3 единицы техники, - уточнили в республиканском чрезвычайном ведомстве.