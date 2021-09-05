Байдена снова подвела память: Он не смог вспомнить название песни со свадьбы своей дочери

Американский президент дал новый повод заговорить о его памяти после того, как он не смог вспомнить название песни, под которую состоялось бракосочетание его дочери Эшли в 2012 году, об этом пишет Daily Mail.
Рассказывая об эпизоде со свадьбы Джо Байден не смог вспомнить песню и определил ее так: «Играет тогда, когда все сидят на стульях». Эта история лидером США произошла на конференции с общинной евреев в канун иудейского нового года, который наступит 7 сентября в этом году.
Муж его дочери Эшли — еврей по национальности по имени Говард Крейн. Их церемония бракосочетания проводилась одновременно католическим священником и еврейским раввином. Память подвела президента в момент, когда он вспомнил католический гимн, который по его просьбе исполнялся на свадьбе.
- У меня сейчас совершенно вылетело из головы... Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить, — сказал Байден.
Ранее сообщалось, что американский президент уснул во время переговоров с израильским премьером Нафтали Беннетом.