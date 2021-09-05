Новые подробности 9-дневного насилия: Ставшую секс-рабыней в подвале помогла найти жена похитителя
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Новые подробности 9-дневного насилия: Ставшую секс-рабыней в подвале помогла найти жена похитителя

5:30:309/5/2021Фото: Следком
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Он устроил в своем гараже настоящий благоустроенный бункер, в котором держал закованной в наручники девушку, оказывающую эскорт-услуги за деньги.

В подвале гаража была найдена девушка, которую долго искали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжают обсуждать похищение 23-летней Елизаветы Бабиковой, которую нашли в подвале через 9 дней после исчезновения.

Как ранее рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", Елизавета исчезла 24 августа  после того, как на улице Белинского села в автомобиль Land Rover. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры. 3 сентября девушку нашли полицейские, которые проверяли гаражи, в подвале одного из которых и находилась похищенная, закованная в наручники.

Подземный бункер, в котором находилась Бабикова 9 дней, был обустроен с комфортом - утепленные стены, спальня, кабинет, туалет, кухня и душ - лучше чем постоянное жилье у некоторых россиян. В ящиках комода находились игрушки для взрослых в большом ассортименте, сообщили подробности в СК. На допросе девушка рассказала, что ее похититель приезжал ежедневно, привозил ей еду и насиловал.

Супруга бизнесмена заявила о его пропаже, благодаря чему и было раскрыто данное преступление. По заявлению женщины, после 1 сентября ее муж пропал из семьи. На поиски мужчины и отправились полицейские в гараж, где и было совершено преступление.

Как рассказала потерпевшая, она работает в сфере эскорт-услуг и похититель связался с ней по номеру телефона, указанному на сайте. После того, как девушка села к нему в машину, он ей надел пакет на голову и отвез к себе в гараж.

Силовики проверили гараж после заявления супруги похитителя, в нем стояла машина бизнесмена с поддельными номерами, а в подвале находилась девушка.

Мужчина пришел в полицию сам с адвокатами, суд его заключил под стражу на два месяца.

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