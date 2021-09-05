Сергею Довлатову 80: В его любимом Ленинграде через 31 год после смерти задержали организатора "Дня Д"

Сергей Довлатов мог бы отметит свое 80-летие 3 сентября, однако не дожил до этого момента 30 лет.
Вся читающая Россия вспоминает великого писателя, проведшего больше десятка лет в вынужденной эмиграции. Он родился в Уфе, а умер в Америке от сердечной недостаточности, после того, как вынужден был покинуть СССР в 1978 году.
Лучшими годами его жизни стали 30 лет, проведенные в Ленинграде, где до сих пор помнят и чтят память писателя. В СССР он работал журналистом в рабочих многотиражках и в прессе Эстонии. В стране его почти не печатали, публиковаться он начал лишь покинув Советский Союз. Заслуженное звание после смерти было присвоено Довлатову в России, когда от СССР ни осталось и следа.
С 2016 года в Санкт-Петербурге проводят ежегодный фестиваль памяти. В этом году организаторов мероприятия задержали. В отдел полиции привезли директора фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву и еще двух координаторов. На субботу было запланировано шествие фокстерьеров после установки памятника любимой собаке писателя — Глаше.