Агитацию независимого кандидата закрыли автомобилем, возможно, выдвиженца от "Единой России" в Бердске

В Бердске продолжается предвыборная компания, в которой некоторые кандидаты используют все возможные способы борьбы с конкурентами. Напомним, что 185 человек претендуют на 27 депутатских мандатов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", коалиция «Новосибирск-2020» выдвинула на предстоящие в сентябре выборы в горсовет Бердска 17 кандидатов. Однако в избиркоме большинство из них отсеяли и допустили к регистрации лишь 5 человек. Напомним, снятие с выборов объяснили письмами из Минюста, в которых указывалось на причастность соискателей депутатского мандата к организациям, признанными экстремистскими на территории страны.
Очередной инцидент произошел с агитационным материалом независимого кандидата Данилы Абраменко (баллотируется по округу №22), официально допущенного к предвыборной гонке. В коалиции полагают, что это сделал выдвиженец от "Единой России".
– Глава совета отцов Бердска и кандидат в горсовет по округу №3 Князев Дмитрий Сергеевич не придумал ничего умнее, как закрыть агитационный куб «Коалиции» своим автомобилем. Если открыть инстаграм Дмитрия, то можно ослепнуть от его патриотизма и количества полученных за это наград. Но что удивительно, патриот предпочитает ездить не на «УАЗ Патриоте», а на «Паджеро». Как же так, Дмитрий Сергеевич, почему не поддерживаете линию своей партии на импортозамещение? – сообщают в коалиции "Прецеденту".
Отметим, что по округу Абраменко от "Единой России" баллотируется Светлана Константинова, бухгалтер компании "Кристалл", а также "пенсионер" Евгений Коржов, до недавнего времени тесно сотрудничающий с единороссами.
Напомним, что это не первая провокация в отношении независимых кандидатов со стороны соперников по выборам.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой прислали похоронный венок, звонили родственникам и включали похоронный марш.
С 17 по 19 сентября пройдут выборы нового состава депутатского корпуса. Одновременно берчанам предстоит проголосовать за депутатов и партии в Госдуму.