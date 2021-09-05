72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда: пил дождевую воду из луж. Смотрите видео

Британский пенсионер, который выжил три дня в тайских джунглях, попивая лужи через солому, сказал, что он «никогда не был так счастлив» после того, как был спасен и воссоединился со своей женой, пишет dailymail.co.uk.
72-летний Леонард Барри Веллер из Гастингса ехал на мотоцикле, чтобы навестить друзей в провинции Кхон Каен, на северо-востоке страны, когда он заблудился в густом лесу.
При палящей температуре в 35 ° C он залез на дерево, чтобы попытаться найти безопасный путь, но внезапно его обрушил сезонный ливень, и у него не было другого выбора, кроме как переночевать в джунглях, где обитают смертоносные змеи и медведи.
Невероятно, но голодный пенсионер три дня прожил без еды и выжил, используя кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.
Обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард позвонила в полицию после того, как не получила известий от своего мужа, и в четверг и пятницу была отправлена поисковая группа.
В пятницу днем местный охотник наконец нашел Леонарда. Он был замечен выходящим из джунглей небритым, а его ноги были покрыты порезами. Его рубашка была расстегнута, и он потерял обувь.
Леонард, который заплакал, обняв эмоциональную жену, сказал: «Я невероятно счастлив, я никогда в жизни не был так счастлив.
«Мои ноги болят, в остальном я счастлив. Мне жарко, но хорошо. Я просто восхищаюсь работой, которую делают эти люди, это заставляет меня плакать. Они делают хорошую работу ».
Леонард, проживший в Таиланде около 15 лет, сказал, что припарковал свой мотоцикл, чтобы подняться на холм, но затем забыл направление назад, «поэтому просто продолжал двигаться вперед».
Он добавил: «Стало темнеть, поэтому я застелил постель из листьев, чтобы спать, а когда хотел пить, я пил дождевую воду из расщелин скал. Я просто хочу поблагодарить всех за помощь ».
Отставной британский эмигрант сказал, что ехал незнакомым маршрутом и не смог найти дорогу домой. Ему не удалось найти местных жителей, которые могли бы попросить о помощи.
Когда местные жители нашли Леонарда, он лежал на земле на грядке из листьев без обуви.
Они вызвали полицию, и команда спасателей поднялась в гору и благополучно сбила его.
Тайская жена Леонарда Тави сказала: «Мы с мужем живем вместе уже три года. Он любит путешествовать в одиночку по разным местам, но всегда возвращается домой в конце дня.
«В тот день, когда он пропал, мой муж сказал, что взял с собой мотоцикл, чтобы увидеть прекрасные пейзажи полей сахарного тростника и рисовых полей.
«Я забеспокоилась, когда моего мужа не было дома в полночь, поэтому обратилась за помощью в полицейский участок».
Леонарда доставили в больницу для проверки, но в остальном он не пострадал.
Джунгли Таиланда полны тигров, леопардов, медведей и слонов, но спасатели заявили, что этот лес не считается опасным.