72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда: пил дождевую воду из луж. Смотрите видео
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72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда: пил дождевую воду из луж. Смотрите видео

10:02:209/5/2021Фото: dailymail.co.uk
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Леонард Барри Веллер заблудился во время поездки на встречу с друзьями в Кхон Каен.

мужчина, женщина
Пенсионер три дня прожил без еды и выжил, используя кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж

Британский пенсионер, который выжил три дня в тайских джунглях, попивая лужи через солому, сказал, что он «никогда не был так счастлив» после того, как был спасен и воссоединился со своей женой, пишет dailymail.co.uk.

72-летний Леонард Барри Веллер из Гастингса ехал на мотоцикле, чтобы навестить друзей в провинции Кхон Каен, на северо-востоке страны, когда он заблудился в густом лесу.

При палящей температуре в 35 ° C он залез на дерево, чтобы попытаться найти безопасный путь, но внезапно его обрушил сезонный ливень, и у него не было другого выбора, кроме как переночевать в джунглях, где обитают смертоносные змеи и медведи.

Невероятно, но голодный пенсионер три дня прожил без еды и выжил, используя кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.

Обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард позвонила в полицию после того, как не получила известий от своего мужа, и в четверг и пятницу была отправлена ​​поисковая группа.

В пятницу днем ​​местный охотник наконец нашел Леонарда. Он был замечен выходящим из джунглей небритым, а его ноги были покрыты порезами. Его рубашка была расстегнута, и он потерял обувь.

Леонард, который заплакал, обняв эмоциональную жену, сказал: «Я невероятно счастлив, я никогда в жизни не был так счастлив.

«Мои ноги болят, в остальном я счастлив. Мне жарко, но хорошо. Я просто восхищаюсь работой, которую делают эти люди, это заставляет меня плакать. Они делают хорошую работу ».

Леонард, проживший в Таиланде около 15 лет, сказал, что припарковал свой мотоцикл, чтобы подняться на холм, но затем забыл направление назад, «поэтому просто продолжал двигаться вперед».

Он добавил: «Стало темнеть, поэтому я застелил постель из листьев, чтобы спать, а когда хотел пить, я пил дождевую воду из расщелин скал. Я просто хочу поблагодарить всех за помощь ».

Отставной британский эмигрант сказал, что ехал незнакомым маршрутом и не смог найти дорогу домой. Ему не удалось найти местных жителей, которые могли бы попросить о помощи.

Когда местные жители нашли Леонарда, он лежал на земле на грядке из листьев без обуви.

Они вызвали полицию, и команда спасателей поднялась в гору и благополучно сбила его.

Тайская жена Леонарда Тави сказала: «Мы с мужем живем вместе уже три года. Он любит путешествовать в одиночку по разным местам, но всегда возвращается домой в конце дня.

«В тот день, когда он пропал, мой муж сказал, что взял с собой мотоцикл, чтобы увидеть прекрасные пейзажи полей сахарного тростника и рисовых полей.

«Я забеспокоилась, когда моего мужа не было дома в полночь, поэтому обратилась за помощью в полицейский участок».

Леонарда доставили в больницу для проверки, но в остальном он не пострадал.

Джунгли Таиланда полны тигров, леопардов, медведей и слонов, но спасатели заявили, что этот лес не считается опасным.

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