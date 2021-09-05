Учительницу арестовали по обвинению в сексе с 14-летним школьником
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Учительницу арестовали по обвинению в сексе с 14-летним школьником

9:48:279/5/2021Фото: pixabay.com
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39-летнему педагогу грозит четыре эпизода изнасилования, оральное совокупление с ребенком, непристойные действия с ребенком.

женщина, наручники
Расследование показало, что она занималась сексом со студентом во время их индивидуальных занятий

Расследование показало, что она занималась сексом со учеником во время их индивидуальных занятий.

Калифорнийские детективы арестовали учительницу якобы по обвинению в сексе с 14-летним учеником, пишет foxnews.com.

- Сегодня вечером Джексон взяли под стражу, - сказал лейтенант шерифа округа Фресно Брэндон Перселл, сообщает KSEE. «Мы верим, что наша жертва в безопасности, и мы ей за это благодарны, но мы не знаем, есть ли другие жертвы. Джексон грозит четыре эпизода изнасилования, оральное совокупление с ребенком, непристойные действия с ребенком, общение с ребенком с целью совершения уголовного преступления и встречи с ребенком с непристойными целями».

В пятницу детективы из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями шерифа округа Фресно арестовали учительницу школы Маунтин-Вью Кристал Джексон, 39 лет. Джексон работала в нескольких других школьных округах в этом районе, прежде чем начать свою работу в Маунтин-Вью в прошлом году, сказал Перселл.

Расследование было начато после того, как в офис шерифа сообщили о потенциальных сексуальных отношениях между Джексон и студентом. Расследование показало, что за последний год Джексон занимался сексом со студентом не менее трех раз во время индивидуальных занятий в Dunlap Leadership Academy.

«Хуже всего то, что наша жертва подверглась жестокому обращению, это номер один», - сказал Перселл. «Но также и тот факт, что наш подозреваемый пользуется доверием».

Объединенный школьный округ Кингс-Каньон опубликовал заявление о том, что должностные лица округа работают с правоохранительными органами, но не стал комментировать дальнейшие действия, поскольку это кадровый вопрос.

Администрация объединенного школьного округа Кингс-Каньон недавно узнала об обвинениях в адрес учителя школы Маунтин-Вью. Районные администраторы усердно работают с сотрудниками правоохранительных органов, которые раскрывают подробности своего расследования. Безопасность студентов и сотрудников по-прежнему является главным приоритетом, и округ будет предоставлять консультации и услуги поддержки всем учащимся или сотрудникам, которые в этом нуждаются. Округ не может комментировать конфиденциальные кадровые вопросы », - говорится в заявлении KSEE.

Залог Джексон был установлен в размере 215 000 долларов, и расследование этого дела продолжается.

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