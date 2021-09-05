Учительницу арестовали по обвинению в сексе с 14-летним школьником

Расследование показало, что она занималась сексом со учеником во время их индивидуальных занятий.
Калифорнийские детективы арестовали учительницу якобы по обвинению в сексе с 14-летним учеником, пишет foxnews.com.
- Сегодня вечером Джексон взяли под стражу, - сказал лейтенант шерифа округа Фресно Брэндон Перселл, сообщает KSEE. «Мы верим, что наша жертва в безопасности, и мы ей за это благодарны, но мы не знаем, есть ли другие жертвы. Джексон грозит четыре эпизода изнасилования, оральное совокупление с ребенком, непристойные действия с ребенком, общение с ребенком с целью совершения уголовного преступления и встречи с ребенком с непристойными целями».
В пятницу детективы из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями шерифа округа Фресно арестовали учительницу школы Маунтин-Вью Кристал Джексон, 39 лет. Джексон работала в нескольких других школьных округах в этом районе, прежде чем начать свою работу в Маунтин-Вью в прошлом году, сказал Перселл.
Расследование было начато после того, как в офис шерифа сообщили о потенциальных сексуальных отношениях между Джексон и студентом. Расследование показало, что за последний год Джексон занимался сексом со студентом не менее трех раз во время индивидуальных занятий в Dunlap Leadership Academy.
«Хуже всего то, что наша жертва подверглась жестокому обращению, это номер один», - сказал Перселл. «Но также и тот факт, что наш подозреваемый пользуется доверием».
Объединенный школьный округ Кингс-Каньон опубликовал заявление о том, что должностные лица округа работают с правоохранительными органами, но не стал комментировать дальнейшие действия, поскольку это кадровый вопрос.
Администрация объединенного школьного округа Кингс-Каньон недавно узнала об обвинениях в адрес учителя школы Маунтин-Вью. Районные администраторы усердно работают с сотрудниками правоохранительных органов, которые раскрывают подробности своего расследования. Безопасность студентов и сотрудников по-прежнему является главным приоритетом, и округ будет предоставлять консультации и услуги поддержки всем учащимся или сотрудникам, которые в этом нуждаются. Округ не может комментировать конфиденциальные кадровые вопросы », - говорится в заявлении KSEE.
Залог Джексон был установлен в размере 215 000 долларов, и расследование этого дела продолжается.