Нужна ли мне третья прививка? Начальник лаборатории: когда необходимо ставить бустерную вакцину

Исследования показывают, что эффекты вакцинации Covid со временем проходят. Поэтому министр здравоохранения Спан рассматривает возможность в ближайшее время предложить людям, не входящим в группы риска, еще одну вакцинацию. Председатель German Laborärzte считает это неправильным.
С сентября они должны попасть в группы риска - но вскоре после этого все в Германии смогут получить третью вакцинацию от коронавируса . По крайней мере, это то, что в последний раз пообещал федеральный министр здравоохранения Йенс Спан в интервью, пишет focus.de.
Однако, по мнению врача лаборатории Андреаса Бобровски, тот факт, что каждый может пройти общее освежение знаний, «преувеличен». В интервью FOCUS Online председатель Профессиональной ассоциации немецких лабораторных врачей объясняет, почему он мало думает о всеобщей вакцинации сторонними организациями для всех - и почему вместо этого он полагается на тесты на антитела.
FOCUS Online: Мистер Бобровски, вы ежедневно проводите тесты на антитела к короне в своей лаборатории . Что говорят нам эти тесты?
Андреас Бобровски: Тесты на антитела могут сказать нам значительно больше в долгосрочной перспективе, чем, например, ПЦР или тесты на антигены. Если сделаем последнее, берем мазок. Затем мы пытаемся напрямую обнаружить вирусные компоненты Sars-CoV-2. Однако обнаружение вирусной РНК не всегда означает, что вирус является вирулентным или что обнаруживаются только компоненты вируса, которые больше не способны к репликации. Это особенно актуально, если обследуемый не проявляет никаких симптомов.
С другой стороны, в тестах на антитела мы измеряем не компоненты вируса, а реакцию человека на вирус. Для этого исследуем образцы крови. Таким образом, они говорят нам, был ли человек уже инфицирован или вакцинация сработала. И это очень актуально для борьбы с пандемиями. Это единственный способ узнать, сколько людей в Германии уже защищены от тяжелого течения Covid.
Квоты вакцинации недостаточны для этого?
Бобровски: Нет, к сожалению, нет. Потому что среди вакцинированных всегда есть пациенты, которым вакцинация не помогает. Для этого могут быть разные причины. Либо что-то пошло не так с процессом вакцинации. Или же у человека ослаблена иммунная система.
Это происходит, среди прочего, у онкологических больных, получающих химиотерапию. Прием иммунодепрессантов также может помешать работе вакцины. У таких людей часто нет иммунной защиты, несмотря на двойную дозу, но они могут испытывать ложное чувство безопасности. Это может быть опасно.
Это означает, что вы не слишком относитесь к идее Спана о трехкратной вакцинации всех жителей Германии в будущем?
Бобровски: Нет, этому нет медицинского оправдания. И тому есть разные причины. С одной стороны, вакцина - редкость, даже если в Германии может показаться, что это не так. Но во многих других странах до сих пор не хватает вакцины. А это крайне опасно.
Поскольку в других странах иммунизируют слишком мало людей, мы предлагаем вирусу идеальную возможность для развития новых вариантов. Было бы гораздо разумнее, если бы мы защищали все население планеты один или два раза, а не одни трижды, а другие - нет.
Если мы перестанем это делать, следующий будет после дельта-варианта. И к тому времени, когда он прибудет, он обязательно станет более заразным. Но есть и очень индивидуальные причины. Эмпирические правила для уровней антител
Бобровски предполагает следующие предельные значения:
Уровень антител ниже значения 21,8 BAU высока вероятность того, что у человека нет иммунной защиты.
Выше значения 44 BAU у человека, скорее всего, будет иммунная защита.
До сих пор между ними была серая зона. BAU - это единица измерения концентрации антител. Это означает единицы связывающих антител.
Какие они?
Бобровски: Ну, с другой стороны, вакцинация - это всегда определенная нагрузка для организма, а зачастую и для психики. Некоторые люди испытывают сильные реакции на вакцинацию, также бывают побочные эффекты. Обычно они не драматичны, но в них даже нет необходимости, если человек уже должным образом защищен.
К тому же многие боятся укола. И еще мне интересно, как это должно продолжаться. Будет ли это означать в будущем: на футбольный стадион будут допускаться только те, кто был вакцинирован трижды? И тот, кто был вакцинирован дважды, больше не в счет?
Аргумент, который может говорить против теста на антитела: несмотря на то, что вакцинация бесплатна, немцы должны сами платить за тесты на антитела.
Бобровски: Да, по крайней мере, кассовые пациенты. Однако для меня совершенно непонятно, почему медицинские страховые компании не проходят этот тест. Тем более, что это однозначно дешевле вакцинации в районе 17 евро. Поэтому я обращаюсь к страховщикам здоровья так: платите за тесты на антитела для всех.