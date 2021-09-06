Фитнес-клуб «Астрея» приглашает детей на занятия в Бердске

В расписании представлены пилатес, стретчинг, йога, тренировки по программе «Здоровая спина». Занятия проходят в спокойной уютной обстановке, в маленьких группах не больше 8 человек. Возможны и индивидуальные уроки очно и онлайн, постановки танцев у профессиональных хореографов. Отдельное направление в «Астрее» – коррекция фигуры. Открыта запись для «весомых» дам свыше 90 кг. Также в настоящий момент идёт набор в детские группы в «Астрее». Фитнес-клуб приглашает на занятия дошкольников, учеников младших классов и подростков.
Для самых маленьких от 4-х до 6-ти «Астрея» предлагает детский фитнес. Основы будущего крепкого здоровья закладываются в совсем юном возрасте. Замечательно приучить малыша к посильным регулярным физическим упражнениям. Такие тренировки – профилактика плоскостопия, лишнего веса, ряда болезней позвоночника. Это красивая осанка, гибкость и растяжка, отличное настроение. Конечно, очень многое зависит от тренера. Здесь с малышами работает квалифицированный специалист с большим опытом проведения занятий в дошкольных учреждениях. Детский фитнес в «Астрее» проходит динамично и интересно.
Начало школьного этапа – важное и ответственное время в жизни ребёнка. Но одновременно это и серьёзные нагрузки на подрастающий организм. Особенно «достаётся» спине и зрению. Тем более важно грамотно составить режим дня, чтобы сидение за партой в школе и дома за уроками чередовалось с достаточным количеством активных движений, упражнений, игр. Программа «Весёлые танцы» рассчитана на учеников 1 – 4 классов. Занятия обеспечат школьникам хороший мышечный тонус и правильную осанку. Грамотный инструктор следит за правильностью выполнения движений, знает, как развеселить и увлечь детей.
Для подростков от 14 лет «Астрея» формирует группу дэнс-фитнеса. Акцент в течение занятий делается на разучивание танцевальных элементов, связок. Молодые люди научатся хорошо двигаться, разовьют координацию движений, гибкость и пластичность.
«Астрея» находится по адресу Промышленный переулок, 2а, 2 этаж. До встречи в фитнес-клубе!