Можно ли работать 6 сентября в день Петровской чудотворной иконы Божией Матери?
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Можно ли работать 6 сентября в день Петровской чудотворной иконы Божией Матери?

9:00:279/6/2021Фото: pixabay.com
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В день почитания иконы Церковь вспоминает перенесение нетленных мощей преподобного Петра в Успенский храм. А также историю ее появления на Руси и все чудеса, что были совершены благодаря этому образу.

Желательно, посвятить день походу в храм, в котором помолиться перед святым образом

6 сентября в православном календаре отмечен как день почитания пресвятого образа Петровской иконы Божией Матери - одного из самых известных образов в России. Автором иконы считается митрополит Киевский и всея Руси Петр, живший в XIII веке. Первейший митрополит, постоянной резиденцией которого с 1325 года была Москва.
В день почитания иконы Церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Петра в Успенский храм. А также историю ее появления на Руси и все чудеса, что были совершены благодаря этому образу.

В 1305 году после кончины митрополита Максима, Владимирская кафедра стала свободной на три года, тогда за место первосвятителя начался спор. На место претендовали два человека: от Галицкого князя Юрия был отправлен Петр в Константинополь, а от Михаила Ярославовича Тверской и Владимирский отправили своего подвижника к игумену Геронтия.

Во время переправы по морю в Константинополь, Геронтий вез с собой образ Петровской иконы Богоматери и поставил ее рядом с собой, когда лег спать. Тогда ночью начался сильный шторм, волны поднимались сильно и колыхали корабль. Но Геронтий спал и видел сон, в котором с ним разговаривала сама Богородица. Она сообщила ему, что место первосвятителя может занять только тот, кто написал ее образ.

Проснувшись, Геронтий рассказал об этом остальным на корабле, а сам отказался бороться за место на Владимирской кафедре.
Когда он приехал в Константинополь и пришел к Патриарху Афанасию с иконой, Петр уже был там. Патриарх поднес икону святителю Петру. Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 году при перенесении митрополичьей кафедры в Москву икону как великую святыню поместили в Московском Успенском соборе.

В праздник 6 сентября, строгого запрета на работу нет. Но, желательно, посвятить день походу в храм, в котором помолиться перед святым образом. Считается, что икона помогает при самых разных несчастий: от болезней, бесплодья, депрессии, и многого другого, о чем искренне просят христиане.

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