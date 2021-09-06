Статины вызывают опасное заболевание глаз: каждому необходимо для себя оценить риски от приема препаратов для снижения холестерина

Миллионы людей принимают статины, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить все связанные с ним осложнения, особенно болезни сердца. Использование препарата, снижающего уровень холестерина, связано с заболеванием глаз, которое, если его не лечить, может вызвать серьезные проблемы со зрением.
Считается, что от семи до 10 миллионов британцев используют статины. Большинство людей принимают препараты, снижающие уровень холестерина, чтобы предотвратить или отсрочить свой первый инсульт или сердечный приступ. Хотя использование препарата обычно хорошо переносится, могут возникнуть некоторые осложнения со стороны глаз, пишет express.co.uk.
Одно исследование JAMA показало, что у людей, принимающих статины, вероятность развития катаракты была примерно на 36 процентов выше, чем у людей, которые не принимали препарат.
После учета всех основных факторов команда пришла к выводу, что у пользователей статинов на 27 процентов выше вероятность развития катаракты.
Катаракта - это мутные пятна в глазу, которые могут вызвать помутнение зрения и привести к слепоте, если не лечить.
Исследователи утверждали, что холестерин может быть необходим для поддержания прозрачности хрусталика в глазах, и статины могут мешать этому процессу.
Доктор Дипак Бхатт, профессор Гарвардской медицинской школы, который не принимал участие в исследовании, сказал: «Даже если увеличение риска катаракты, наблюдаемое в этом исследовании, реально, это был небольшой избыточный риск при состоянии, которое можно легко идентифицировать и лечение по сравнению со снижением риска сердечного приступа, которое, как известно, обеспечивают статины, по крайней мере, у людей с повышенным риском сердечных приступов ».
Однако исследование не смогло доказать причинно-следственный эффект между употреблением статинов и катарактой. Это только определило ассоциацию.
Статины обычно хорошо переносятся, однако широко сообщалось, что препарат может вызывать нежелательные побочные эффекты.
Боль в мышцах и диабет - два наиболее распространенных побочных эффекта, от которых страдает примерно один из 100 человек, принимающих препарат.
Однако исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что статины обычно не являются причиной мышечных болей и болей.
Исследование, финансируемое Национальным институтом исследований в области здравоохранения, показало, что у людей были одни и те же симптомы, независимо от того, принимали они статины или пустышки, которые выглядели и имели такой же вкус.
К другим побочным эффектам, о которых сообщают, относятся болезни почек, печени и кошмары.
Препарат снижает уровень холестерина, тем самым стабилизируя накопление жировых отложений в артериях.
Эти сборки обычно вызывают разрывы и закупорки, которые приводят к сердечному приступу или инсульту.
В Великобритании два миллиона человек с повышенным риском сердечных приступов имеют право на лечение статинами, однако многие отказываются принимать препарат из-за широко распространенных сообщений о мышечной боли.
Согласно последнему анализу предписаний NHS, если 10 000 человек будут принимать статины для первичной профилактики в течение пяти лет, количество инсультов и сердечных приступов будет на 500 меньше.
В NHS говорится: «Прежде чем принимать лекарство, вам следует обсудить преимущества и риски приема статинов со своим врачом.
«Если вы считаете, что определенные побочные эффекты особенно беспокоят вас, поговорите с лечащим врачом».
Национальная служба здравоохранения рекомендует поддерживать уровень холестерина ниже 5 ммоль /л.
В Великобритании, однако, три из пяти взрослых имеют общий холестерин 5 ммоль / л или выше, а средний уровень холестерина составляет около 5,7 ммоль / л, что может быть фактором риска сердечных заболеваний.
Помимо использования статинов, существуют альтернативные способы снижения холестерина естественным путем, в частности, за счет диеты, богатой клетчаткой.