7 сентября - Рош ха-Шана-2021: чудесные поздравления на еврейский Новый год
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7 сентября - Рош ха-Шана-2021: чудесные поздравления на еврейский Новый год

6:45:219/6/2021Фото: fresh-cards.ru
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Поздравляем всех евреев, наступает Рош ха-Шана, пусть ликует и смеется каждый честный иудей!

7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана
7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — день, начинающий отсчет еврейского нового года. Это праздник для всех иудеев, который отмечается ими в честь сотворения мира и приходится на 1-2 день месяца тишрей. Считается, что в этот день предопределяются судьбы и события всего следующего года. Это время, когда Всевышний вершит суд над людьми. В синагогах обязательно несколько раз трубят в шофар (полый бараний рог), таким образом призывая к переосмыслению своих поступков, покаянию, доброте помыслов. Это обращение не только к слуху, но и к сердцу каждого. Само слово шофар происходит от слов «исправление, улучшение». Традиционно празднование связано с поздравлениями родных, пожеланиями добра, молитвами о благополучии, подарками, богатыми семейными застольями. В эти дни принято носить белые одежды, символизирующие настоящую душевную чистоту.

Внимание! Т. к. даты в еврейском календаре сменяются с заходом солнца, то все праздники наступают вечером накануне дня праздника.

7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана
7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана

Еврейский праздник новогодний
Рош Ха-Шана нам всем даёт
Возможность именно сегодня
Всевышнему держать отчет.
О жизни что расскажет каждый:
Что получал, что отдавал,
Трусливым был или отважным,
Трудился, или прозябал.
Мы трубным голосом шофара
К молитве все приглашены,
И ценим этот день недаром,
Надежд на лучшее полны.

***

Рош ха-Шана, трубит шофар
Призывно и торжественно.
Сегодня все, и млад и стар
Награды ждут божественной.

Желаем в Книгу жизни быть
Мы вместе нынче вписаны.
И счастливо и мирно жить,
Стремиться к счастью мысленно.

7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана
7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана

Поздравляем всех евреев, наступает Рош ха-Шана,
Пусть ликует и смеется каждый честный иудей!
Пусть вино течет рекою, ну, как будто бы, из крана,
И шофар трубит по миру, что нет нации умней!

Приносите свои жертвы, угощайте, угощайтесь,
Славный праздник подарил вам месяц с именем тиршей!
Будьте счастливы, здоровы, веселитесь, развлекайтесь,
Этот год несет богатство, всем с названием еврей!

***

От души поздравляем весь наш великий народ с праздником, желаем, чтобы за поступки уходящего года никому не было стыдно ни перед богом, ни перед собой, чтобы новый год и новый этап жизни принесли исключительно хорошие события в дом каждого еврея.

7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана
7 сентября - Еврейский Новый год - Рош ха-Шана

Рош-ха-Шана — Новый год,
Праздник сей сентябрь несет.
Главным будет пожеланье
В «Книгу жизни» чтоб вписали.
Хлеб обмакивают в мед,
Сладким будет этот год!

Источник: pozdravok.ru

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