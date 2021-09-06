6 сентября - День полетов над землей: небесные картинки и солнечные слова поздравлений

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал эйфорическое состояние счастья, которое можно сравнить с ощущением невесомости или парения в воздухе. Если же по каким-то причинам полетать раньше не довелось, это можно сделать на вполне законных основаниях 6 сентября, в День полетов над землей.
Чтобы приобщиться к празднику, можно «покружить в воздухе» различными способами:
купить билет на самолет и отправиться в увлекательное путешествие или деловую поездку;
заказать тур любого экстремального отдыха (прыжки с парашютом или на резинке (роупджампинг), полет на воздушном шаре, на воздушной струе (флайборд), пилотирование вертолета и так далее).
Желающим полетать при определенной сумме наличных можно легко подобрать подходящий вариант. Главное, морально подготовиться и настроиться на волну позитива и радости.
Тем, кто не готов отрываться от твердого основания под ногами ни под каким предлогом, в День полетов над землей можно просто покататься на качелях или поваляться в гамаке, что вполне соответствует духу праздника. Главное в этот день – ощутить дух свободы и безграничности пространства, которое нас окружает, почувствовать себя частью вселенной.
Сегодня нам нужно пуститься в полет -
Ведь сказки еще не забыли мы.
К примеру, забраться в большой самолет
С такими огромными крыльями!
И сразу взлететь высоко-высоко,
Над полем, над речкой, над крышами,
И даже повыше иных облаков,
Но чтоб непременно услышали
И мама, и папа, и рыжий щенок,
Что я долететь аж до облака смог,
И солнца, ей-богу, почти что коснулся -
Ну, самую малость-то не дотянулся!
Зато побывал всех на свете я выше;
А Светка-соседка... Пусть тоже услышит!
***
Не буду сочинять здесь небылицы,
Мы для Вселенной
Всё ещё юны.
Люблю тебя!
Как небо любят птицы.
Вдохнув его прозрачной синевы
Один лишь раз
И кажется навечно
С дыханием рождается полёт.
И каждое движенье безупречно,
И сердце бьётся,
И душа поёт.
И невесомость наполняет тело,
И свет в глазах,
И радость на устах.
И ощущенье это то и дело
Присутствует и в мыслях
И в чертах.
Ведь мы Вселенной
Юные частицы
Пока лишь
Только учимся любить.
Люблю тебя!
Как небо любят птицы.
И, кажется,
Вовек не разлюбить!
Источник: my-calend.ru, stihi.ru, kalen-dar.ru