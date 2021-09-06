Жизнь после смерти: предсмертные видения очень реальны, уверен ученый - мозг идет наперекосяк

Исследователи жизни после смерти часто ссылаются на сообщения о внетелесных переживаниях (ВТО) как на свидетельство загробной жизни - и хотя эти глубокие переживания «невероятно реальны», когнитивный нейробиолог сказал, что они не более чем "мозг идет наперекосяк".
Выездные переживания - довольно распространенное явление, и, по оценкам, 10 процентов людей испытывают их хотя бы раз в жизни. ВТО могут быть вызваны широким спектром факторов - от опухолей мозга до эпилепсии - но часто связаны с так называемыми околосмертными переживаниями. Пациенты с остановкой сердца, в частности, часто вспоминают ощущение, что они плавают вне своего тела или даже смотрят на свои больничные койки с потолка, пишет express.co.uk.
Одна женщина, которая временно умерла в детстве, считает, что ее дух вырвался из ее тела, прежде чем был засосан обратно.
Похожим рассказом поделился мужчина, который утверждал, что покинул свое тело после сердечного приступа, который едва не закончился смертельным исходом .
Для многих людей эти переживания являются очень глубокими и служат подтверждением их веры в Бога, загробную жизнь и придают им своего рода «смысл жизни».
Ученые, однако, не уверены в духовном аспекте ВТО и вместо этого указывают на растущее количество доказательств, которые могут объяснить, что происходит в мозге во время этих явлений.
Доктор Джейн Аспелл, когнитивный нейробиолог из Университета Англии Раскин, экспериментирует с ВТО с помощью гарнитур виртуальной реальности, чтобы лучше понять, как мозг создает идентичность «я».
И эта технология может даже иметь медицинское применение, помогая людям, страдающим, например, диссоциативными расстройствами или болезненными состояниями, такими как фибромиалгия.
Но являются ли ВТО свидетельством того, что душа покидает тело в момент травмы? Скорее всего, нет.
Доктор Аспелл сказал: «Они невероятно реальны и кажутся очень реальными для человека, у которого они есть. У них есть этот очень сильный опыт. «Кажется, что их «я», или их сознание, или их душа, или их дух - как бы они это ни называли - кажутся отдельными от их тела.
«И это, естественно, может привести людей к выводу:« Хорошо, это должно означать, что у меня есть душа или мой разум, или мое сознание не привязано к моему телу».
«И когда это происходит в контексте потенциальной смерти, я думаю, неудивительно, что к такому выводу привели».
Мозг - очень "пластичный" инструмент, и, по словам эксперта, при правильных условиях его можно легко спутать.
Что на самом деле происходит во время внетелесных переживаний, подобных тем, которые описываются пациентами, парящими над своим телом, так это то, что мозг создает очень яркие галлюцинации.
Если человека попросят нарисовать картину своей спальни по его памяти, скорее всего, он нарисует довольно точное изображение комнаты и предметов внутри, при условии, что у него будет достаточно времени, чтобы должным образом обдумать задачу.
По сути, это то, что происходит во время ВТО, но спонтанно и без предупреждения.
Следовательно, галлюцинации, создаваемые мозгом, обычно неточны и не содержат информации.
Были проведены исследования в отделениях неотложной помощи, где людей, переживших ВТО, просили описать свое окружение.
Пациентам не рассказывали об объектах, спрятанных высоко и вне досягаемости, и эти предметы не фигурировали в их показаниях, доказывая, что пациенты никогда не поднимались до потолка, а, скорее, опыт полностью разворачивался в мозгу.
Ученые до сих пор не знают, почему это происходит, но доказательства очевидны - это связано с некоторым нарушением работы мозга, и ВТО может случиться практически с кем угодно.
Доктор Аспелл сказал: «Мы не знаем деталей того, как мозг делает это, но это определенно кажется галлюцинацией.
"И некоторые люди думают, что внетелесный опыт свидетельствует о том, что сознание может выжить вне тела или может отделиться от тела.
"Но, безусловно, есть более правдоподобное объяснение, что это мозг работает не так, и у вас галлюцинация.
«Люди пытались, но они никогда не могли предоставить никаких доказательств того, что сознание может выжить или существовать вне тела».
Доктор Аспелл экспериментировал с вызовом типа ВТО у добровольцев с помощью гарнитур виртуальной реальности.
Добровольцев попросили надеть наушники, показывая им видеопоток с веб-камеры, расположенной прямо за ними.
Когда их хлопали по спине, они видели, как их бьют, и чувствовали себя так, как будто они больше не были в своем собственном теле.
Доктор Аспелл сказал: «Вы чувствуете себя так, как будто находитесь в теле перед собой».
Она считает, что этот метод может найти применение для уменьшения хронической боли или помощи людям, страдающим от сильной травмы.
Исследования доктора Аспелла финансируются благотворительной организацией Versus Arthritis и фондом Bial Foundation.
А на следующей неделе она появится на Британском научном фестивале, чтобы обсудить свою работу - и вы можете присоединиться к мероприятию бесплатно .
Британский научный фестиваль проводится совместно с Университетом Англии Раскин в Челмсфорде с 7 по 11 сентября.
Антонио Бенитес, директор Британского фестиваля науки, сказал: «Мы организовали ряд мероприятий, посвященных местным историям, проблемам международного значения и прославляющих широту и творческий потенциал передовых исследований, проводимых в Челмсфорде и по всей Великобритании.
«Будет возможность изучить вопросы, связанные с пандемией и другими насущными проблемами, такими как изменение климата, или, в качестве альтернативы, уйти от повседневной жизни как можно дальше с помощью интерактивных и захватывающих инсталляций и опыта».