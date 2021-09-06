Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?

Говорят, что Адель придерживалась диеты Sirtfood на протяжении всего своего невероятного путешествия по снижению веса. Как работает диета?
Адель вскружила голову за последний год после того, как раскрыла трансформацию своего тела, в результате которой певица похудела на семь стоунов. Считается, что автор песен придерживался диеты Sirtfood, плана, в котором основное внимание уделяется питательной еде и сокам, пишет express.co.uk.
Первоначально запущенный в 2016 году план диеты предполагает, что худеющие придерживаются диеты, богатой сырыми продуктами.
По словам основателей диеты, Эйдана Гоггинса и Глена Маттена, эти продукты работают за счет активации определенных белков в организме, называемых сиртуинами.
Считается, что сиртуины помогают организму сжигать жир и ускорять обмен веществ, способствуя снижению веса.
Обычные продукты, употребляемые во время диеты, включают цитрусовые, капусту, чернику и гречневую лапшу. Темный шоколад и красное вино также разрешены в умеренных количествах, также как и яблоки.
Диета разделена на две фазы, начальная фаза длится одну неделю, что требует от стройных людей ограничивать калорийность до 1000 калорий в день в течение трех дней.
Зеленые соки Sirtfood рекомендуются при соблюдении диеты на первом этапе, когда последователи должны потреблять три в день, а также один прием пищи.
Типичные соки sirtfood включают капусту, сельдерей, рукколу, петрушку, зеленый чай и лимон.
С четвертого по седьмой день потребление калорий увеличивается до 1500, состоящих из двух зеленых соков сиртфуда и двух богатых сиртфудом приемов пищи каждый день.
После завершения диеты худеющим рекомендуется продолжать употреблять сиртфуд и фирменный зеленый сок.
Совсем недавно Адель продемонстрировала свой новый образ еще в июле, когда она опубликовала фотографию себя в футболке сборной Англии, чтобы отпраздновать финал Евро-2020.
В посте, который собрал более 20 000 комментариев фанатов, Адель была запечатлена в обтягивающих черных леггинсах.
Один комментарий гласил: «Ты выглядишь сумасшедшим, эти волосы тебе тоже идут».
Другой сказал: «Спасибо за вдохновение, ты потрясающе выглядишь».
«Вы выглядите как новая женщина», - сказала третья.
Однако, хотя диета может помочь похудеть, Healthline заявляет, что план является «излишним ограничивающим» и не предлагает «явных, уникальных преимуществ для здоровья» по сравнению с любым другим периодом диеты ».
В нем добавлено: «Обычно не рекомендуется есть только 1000 калорий без наблюдения врача. Для многих людей даже потребление 1500 калорий в день является чрезмерно ограниченным.
«Не говоря уже о том, что из-за того, что диета настолько ограничена в калориях и выборе продуктов питания, она, скорее всего, испытывает дефицит белка, витаминов и минералов».
Помимо сбалансированного питания, упражнения также чрезвычайно важны для поддержания здорового образа жизни.
По словам Камилы Гудис, личного тренера, работавшего с Адель, певица примет участие в пилатесе.
Реформатор пилатеса фокусируется на силе корпуса и правильном задействовании мышц, что помогает улучшить производительность.
Персональный тренер добавил, что результаты Адель пришли «на 90 процентов из диеты».
Это связано с тем, что упражнения не оказывают прямого влияния на потерю веса, но могут помочь восполнить дефицит калорий в организме.