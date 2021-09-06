Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?

3:30:299/6/2021Фото: pxhere.com
0

Считается, что сиртуины помогают организму сжигать жир и ускорять обмен веществ, способствуя снижению веса.

талия
Диета разделена на две фазы, начальная фаза длится одну неделю, что требует от стройных людей ограничивать калорийность до 1000 калорий в день в течение трех дней

Говорят, что Адель придерживалась диеты Sirtfood на протяжении всего своего невероятного путешествия по снижению веса. Как работает диета?

Адель вскружила голову за последний год после того, как раскрыла трансформацию своего тела, в результате которой певица похудела на семь стоунов. Считается, что автор песен придерживался диеты Sirtfood, плана, в котором основное внимание уделяется питательной еде и сокам, пишет express.co.uk.

Первоначально запущенный в 2016 году план диеты предполагает, что худеющие придерживаются диеты, богатой сырыми продуктами.

По словам основателей диеты, Эйдана Гоггинса и Глена Маттена, эти продукты работают за счет активации определенных белков в организме, называемых сиртуинами.

Считается, что сиртуины помогают организму сжигать жир и ускорять обмен веществ, способствуя снижению веса.

Обычные продукты, употребляемые во время диеты, включают цитрусовые, капусту, чернику и гречневую лапшу. Темный шоколад и красное вино также разрешены в умеренных количествах, также как и яблоки.

Диета разделена на две фазы, начальная фаза длится одну неделю, что требует от стройных людей ограничивать калорийность до 1000 калорий в день в течение трех дней.

Зеленые соки Sirtfood рекомендуются при соблюдении диеты на первом этапе, когда последователи должны потреблять три в день, а также один прием пищи.

Типичные соки sirtfood включают капусту, сельдерей, рукколу, петрушку, зеленый чай и лимон.

С четвертого по седьмой день потребление калорий увеличивается до 1500, состоящих из двух зеленых соков сиртфуда и двух богатых сиртфудом приемов пищи каждый день.

После завершения диеты худеющим рекомендуется продолжать употреблять сиртфуд и фирменный зеленый сок.

Совсем недавно Адель продемонстрировала свой новый образ еще в июле, когда она опубликовала фотографию себя в футболке сборной Англии, чтобы отпраздновать финал Евро-2020.

В посте, который собрал более 20 000 комментариев фанатов, Адель была запечатлена в обтягивающих черных леггинсах.

Один комментарий гласил: «Ты выглядишь сумасшедшим, эти волосы тебе тоже идут».

Другой сказал: «Спасибо за вдохновение, ты потрясающе выглядишь».

«Вы выглядите как новая женщина», - сказала третья.

Однако, хотя диета может помочь похудеть, Healthline заявляет, что план является «излишним ограничивающим» и не предлагает «явных, уникальных преимуществ для здоровья» по сравнению с любым другим периодом диеты ».

В нем добавлено: «Обычно не рекомендуется есть только 1000 калорий без наблюдения врача. Для многих людей даже потребление 1500 калорий в день является чрезмерно ограниченным.

«Не говоря уже о том, что из-за того, что диета настолько ограничена в калориях и выборе продуктов питания, она, скорее всего, испытывает дефицит белка, витаминов и минералов».

Помимо сбалансированного питания, упражнения также чрезвычайно важны для поддержания здорового образа жизни.

По словам Камилы Гудис, личного тренера, работавшего с Адель, певица примет участие в пилатесе.

Реформатор пилатеса фокусируется на силе корпуса и правильном задействовании мышц, что помогает улучшить производительность.

Персональный тренер добавил, что результаты Адель пришли «на 90 процентов из диеты».

Это связано с тем, что упражнения не оказывают прямого влияния на потерю веса, но могут помочь восполнить дефицит калорий в организме.

Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
советыпохудетьдиета продуктыкак это работаетHealthlineАдельКамила ГудисЭйдан Гоггинс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

По какой диете худели вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?
3:30:29 9/6/2021
Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?
Вот почему чрезвычайно грубо спрашивать у женщины возраст: почему вы можете обитель ее?
3:00:26 9/6/2021
Вот почему чрезвычайно грубо спрашивать у женщины возраст: почему вы можете обитель ее?
Жизнь после смерти: предсмертные видения очень реальны, уверен ученый - мозг идет наперекосяк
2:30:08 9/6/2021
Жизнь после смерти: предсмертные видения очень реальны, уверен ученый - мозг идет наперекосяк
Что точно привлекает мужчин в женщинах: научно доказано 8 вещей, которые они находят супергорячими
2:00:42 9/6/2021
Что точно привлекает мужчин в женщинах: научно доказано 8 вещей, которые они находят супергорячими
Третья волна ковида опустошает карманы американцев: лечение коронавируса становится все дороже и дороже
1:30:50 9/6/2021
Третья волна ковида опустошает карманы американцев: лечение коронавируса становится все дороже и дороже
Как тяжело болеют штаммом ковида Дельта дети, показывает новое исследование
1:00:40 9/6/2021
Как тяжело болеют штаммом ковида Дельта дети, показывает новое исследование
Статины вызывают опасное заболевание глаз: каждому необходимо для себя оценить риски от приема препаратов для снижения холестерина
12:30:09 9/6/2021
Статины вызывают опасное заболевание глаз: каждому необходимо для себя оценить риски от приема препаратов для снижения холестерина
7 сентября – Новолуние: 3 мощных обряда на удачу, силу и здоровье в ясную и чистую луну
11:00:56 9/5/2021
7 сентября – Новолуние: 3 мощных обряда на удачу, силу и здоровье в ясную и чистую луну
Нужна ли мне третья прививка? Начальник лаборатории: когда необходимо ставить бустерную вакцину
10:07:51 9/5/2021
Нужна ли мне третья прививка? Начальник лаборатории: когда необходимо ставить бустерную вакцину
72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда: пил дождевую воду из луж. Смотрите видео
10:02:20 9/5/2021
72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда: пил дождевую воду из луж. Смотрите видео