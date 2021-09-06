Что происходит с бедрами и искусственной грудью, когда вы умираете? Вот все, что вам нужно знать ...
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Что происходит с бедрами и искусственной грудью, когда вы умираете? Вот все, что вам нужно знать ...

5:30:509/6/2021Фото: pxhere.com
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Общеизвестно, что после кремации все, что на самом деле остается, - это кучка костей, обращенная в пепел, а все остальное, например, ваши волосы, одежда и органы, сгорают, кроме металла.

огонь
Что на самом деле происходит с имплантатами в нашем теле, когда мы умираем и кремируемся
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Если у вас есть грудные имплантанты или новое бедро, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что с ними произойдет, когда вы умрете? Если да, то вы не одиноки.

Гробовщик Кейтлин Даути имеет свой собственный канал на YouTube под названием «Спроси мортана» и уже много лет отвечает на странные вопросы, пишет express.co.uk.

Что на самом деле происходит с имплантатами в нашем теле, когда мы умираем и кремируемся?

Если вам сделали замену тазобедренного сустава, титан не пригорает и даже предлагается семье.

Общеизвестно, что после кремации все, что на самом деле остается, - это кучка костей, обращенная в пепел, а все остальное, например, ваши волосы, одежда и органы, сгорают, кроме металла.

В видеоролике Ask A Mortician сказал: «Металл нужно удалять вручную или с помощью большого магнита, и с ним не обращаются как с биологическими отходами, потому что он никогда не был частью тела с самого начала.

Она сказала: «Семья может попросить вернуть вещи, но я получала этот запрос ровно ноль раз».

В течение многих лет заменители бедра и колена обычно выбрасывались в крематорий, но теперь в США и Европе есть компании, которые перерабатывают их для изготовления таких вещей, как дорожные знаки, детали для самолетов и автомобилей.

При этом крематории не могут точно зарабатывать деньги на этих предметах, поскольку это омерзительно по словам Кейтлин, поэтому благотворительные проекты - единственный реальный вариант в этом случае.

А что насчет кардиостимуляторов?

Что ж, может показаться, что кардиостимуляторы на самом деле никогда не попадают в печи для кремации, так как батареи и сильный жар могут вызвать бум.

Спросите, что мортист сказал: «Когда я был оператором крематория, я никогда не доверял разрешительной форме, чтобы сообщить нам, есть ли у умершего кардиостимулятор, я обычно просто щупал его грудь, так как она торчала, и использовал скальпель, чтобы удалить его».

Наконец, что насчет силиконовых грудных имплантатов?

Обычно их кремируют вместе с телом, но они могут таять и оставлять студенистую слизь на дне машины.

Это может добавить немного дополнительной работы для работников крематория.

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