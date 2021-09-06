Симптомы рака легких: ранний признак в вашем голосе означает, что вы можете заболеть смертельной болезнью
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Симптомы рака легких: ранний признак в вашем голосе означает, что вы можете заболеть смертельной болезнью

4:00:149/6/2021Фото: pxhere.com
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Хронический кашель: люди с раком легких часто жалуются на непрекращающийся кашель; хронический кашель длится не менее восьми недель.

человек, горы, озеро
Часто, когда пациенты получают диагноз рака легких, они в течение некоторого времени испытывают такие симптомы, как постоянное затруднение дыхания, повторяющиеся респираторные инфекции или боль в груди
Сюжет: Онкология
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Рак легких - вторая по распространенности форма рака во всем мире, и его нечасто выявляют на ранней стадии. Однако скрининг на рак легких дает надежду на раннее выявление рака, когда его легче лечить. Поэтому важно следить за ранними симптомами, от которых в противном случае люди могут избавиться.

Выявление ранних признаков рака легких может быть сложной задачей, поскольку, в отличие от других видов рака, рак легких обычно не имеет заметных симптомов, пока не перейдет в запущенную стадию. Когда опухоль становится достаточно большой, чтобы давить на другие органы, она вызывает боль и дискомфорт. Однако иногда появляются более ранние предупреждающие знаки, на которые нам следует обратить внимание, пишет express.co.uk.

Часто, когда пациенты получают диагноз рака легких, они в течение некоторого времени испытывают такие симптомы, как постоянное затруднение дыхания, повторяющиеся респираторные инфекции или боль в груди.

Но вряд ли можно распознать это как симптомы рака легких, пока не станет слишком поздно.

«Хотя каждый кашель или случай бронхита - не повод полагать, что у вас рак легких, если вы подвержены высокому риску развития рака легких, очень важно обращать внимание на ранние предупреждающие признаки», - сказал Рассел Хейлз, доктор медицины, онколог-радиолог и директор многопрофильной клиники программы рака легких.

Врач центра комплексного лечения Сидни Киммела также обрисовал общие симптомы рака легких, на которые следует обратить внимание, чтобы как можно раньше выявить заболевание - один из которых может быть очевиден по вашему голосу.

Охриплость голоса: хронический кашель или опухоль, поражающая голосовые связки, могут вызывать хриплый голос у людей с раком легких.

Хронический кашель: люди с раком легких часто жалуются на непрекращающийся кашель; хронический кашель длится не менее восьми недель.

Повторные респираторные инфекции: опухоли легких могут блокировать дыхательные пути, вызывая частые инфекции, такие как бронхит и пневмония.

Кашель с кровью: даже если это небольшое количество крови, кашель с кровью или кровянистой слизью является поводом для вызова врача.

Одышка: рак легких может вызвать сужение дыхательных путей, что приводит к затруднению дыхания.

Боль в груди: когда опухоль легкого вызывает стеснение в груди или давит на нервы, вы можете почувствовать боль в груди, особенно при глубоком дыхании, кашле или смехе.

Раннее выявление рака легких для того, чтобы как можно скорее начать лечение, дает наилучшую надежду на борьбу с болезнью.

Однако, согласно John Hopkins Medicine, рак легких ждет появления признаков и симптомов до тех пор, пока рак не перейдет в позднюю стадию, когда его сложнее лечить. Скрининг рака легких - тест, который выявляет рак до того, как у вас появятся симптомы - дает надежду на раннее обнаружение, когда хирургическое вмешательство является потенциальным лекарством. Помимо этого, мало надежды на излечение от болезни.

В большинстве случаев охриплость у пациентов с раком легких является результатом повторного паралича гортанного нерва (паралич или слабость этого нерва).

Опухоли в левом легком могут давить на нерв, вызывая охриплость голоса или рецидивирующий паралич гортанного нерва. Хотя опухоли правого легкого встречаются реже, они также могут вызывать рецидивирующий паралич гортанного нерва.

Существует несколько факторов, повышающих риск развития охриплости у населения:

Курение табака
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)
Использование голоса в определенных профессиях, таких как учителя, актеры и певцы.
Проблемы окружающей среды, такие как плохая акустика, загрязнение и низкая влажность

«Если у кого-то наблюдаются симптомы и повышен риск развития рака легких, вам следует поговорить со своим врачом о прохождении обычного скрининга», - сказал д-р Хейлз.

Следующие люди относятся к группе высокого риска развития рака легких и потенциально могут иметь охриплость в качестве симптома:

Те, кто много курил в анамнезе (курят не менее одной пачки в день в течение 30 лет).
Курильщики в настоящее время или бывшие курильщики, бросившие курить в течение последних 15 лет.
Лица в возрасте от 55 до 80 лет.

Если вы подозреваете симптомы рака легких, обратитесь к терапевту.

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