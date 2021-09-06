Диабет 2 типа: диета, которая может привести к ремиссии у трети заболевших - крупное исследование
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Диабет 2 типа: диета, которая может привести к ремиссии у трети заболевших - крупное исследование

5:00:149/6/2021Фото: pxhere.com
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Диабет 2 типа возникает, когда организм сопротивляется инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой, а организм вырабатывает недостаточно инсулина.

диабет
Диабет 2 типа - это хроническое заболевание, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови

ТИП 2 Диабет поражает 4,7 миллиона человек в Великобритании, в том числе каждый десятый британец старше 40 лет. Исследователи предположили, что диета должна быть основной целью лечения диабета. Новое исследование определило, какие диеты дают наиболее многообещающие результаты.

Диабет 2 типа - это хроническое заболевание, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, которое часто поражает людей среднего и позднего взросления. Однако становится все более очевидным, что это заболевание поражает детей раннего возраста. Это побудило усилия по улучшению профилактических мер, при этом органы здравоохранения считают, что диета является ключевой. Исследователи выяснили, какие диеты могут предложить самые высокие шансы на ремиссию, пишет express.co.uk.

Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона и Астонским университетом, показало, что низкокалорийные заменители пищи убедительно доказывают ремиссию заболевания.

Исследователи сказали, что диета должна быть основной целью лечения этого состояния, при этом диета «суп и коктейли» помогает более чем трети пациентов полностью изменить свое состояние.

Это исследование является одним из многих, подтверждающих, что потеря веса является ключом к обращению вспять диабета 2 типа.

Команда обнаружила, что 36 процентов людей, которые меняют привычки питания на строгие диеты, могут сохранять ремиссию в течение двух лет.

Исследователи подчеркнули, что определенные группы, особенно молодые люди мужского пола, страдающие этим заболеванием менее шести лет, имели более высокие шансы на ремиссию.

Они сказали, что в большинстве случаев частота ремиссии в значительной степени сводилась к потере веса, а вероятность ремиссии часто коррелировала с потерей жира.

Низкоуглеводные диеты оказались очень эффективными: в 17,6% случаев наступила ремиссия.

Доктор Адриан Броу из медицинского подразделения UCL и ведущий автор исследования сказал: «Традиционно, диабет yep 2 был направлен на управление уровнем глюкозы в крови человека с помощью лекарств.

«Однако этот подход не устраняет первопричины.

«В настоящее время растет количество исследований, которые показывают, что потеря значительного веса, на 10-15 кг, посредством хирургического вмешательства или диетических подходов, может вызвать ремиссию диабета 2 типа, по сути, недиабетический уровень сахара в крови».

Доктор Дуэйн Меллор, исследователь из Астонского университета, добавил: «Учитывая все доказательства, наш обзор предполагает, что ремиссия должна рассматриваться как основная цель лечения людей, живущих с диабетом 2 типа.

«Существует несколько диетических подходов, которые, как было доказано, вызывают ремиссию диабета 2 типа, хотя в настоящее время заменители пищи предлагают доказательства наилучшего качества.

«Независимо от того, достигает ли человек ремиссии, снижение уровня сахара в крови важно для управления негативными последствиями диабета 2 типа и снижения риска осложнений.

«Но когда дело доходит до выбора диеты, самое важное - выбрать ту, которая вам подходит - ту, которой вы, вероятно, будете придерживаться в долгосрочной перспективе».

В 2018 году NHS объявила о своем плане выписывать коктейли 5000 пациентам с диабетом 2 типа.

В испытании, проведенном учеными из Университета Ньюкасла и Университета Глазго в прошлом году, добровольцам предлагалось употреблять жидкую пищу четыре раза в день.

В испытании участвовали 298 пациентов с диабетом 2 типа, каждый участник употреблял четыре коктейля, содержащих около 200 калорий в день, что составляло общее ежедневное потребление 800 калорий.

Результаты исследования, опубликованные в The Lancet, показали, что 46 процентов добровольцев увидели ремиссию диабета 2 типа в течение года, а 86 процентов из тех, кто похудел на 15 кг, также вошли в ремиссию.

Диабет 2 типа возникает, когда организм сопротивляется инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой, а организм вырабатывает недостаточно инсулина.

Этот дисбаланс приводит к высокому уровню глюкозы в крови - или сахара в крови - что может повысить риск многих проблем со здоровьем, включая болезни сердца.

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