Симптомы рака: два фрукта обладают «сильным защитным эффектом от детской лейкемии»
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Симптомы рака: два фрукта обладают «сильным защитным эффектом от детской лейкемии»

6:00:089/6/2021Фото: pxhere.com
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Симптомы рака могут быть очень похожи на симптомы других детских болезней.

дети, вода
Сентябрь месяц объявлен месяцем осведомленности о детском раке
Сюжет: Онкология
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Каждый день в Великобритании 12 детей и их опекуны узнают душераздирающие новости о том, что у них рак. Поскольку сентябрь объявлен месяцем осведомленности о детском раке, Express.co.uk освещает последние исследования в этой области.

В медицине принято считать, что здоровая диета, полная фруктов и овощей, может помочь защитить от рака у взрослых - можно ли то же самое сказать о детях? Новое исследование, на которое ссылается благотворительная организация «Дети с раком в Великобритании», показало, что потребление апельсинов и бананов в первые два года жизни продемонстрировало «сильный защитный эффект от риска лейкемии у детей». Более того, существует «довольно обширное количество доказательств», указывающих на небольшой защитный эффект грудного вскармливания, пишет express.co.uk.

Что вызывает рак у детей?

«Дети с раком в Великобритании» подчеркнули, что в этой области было проведено множество исследований.

Однако относительная редкость онкологических заболеваний у детей ограничивает текущие исследования, поэтому медицинское сообщество не пришло к окончательному ответу.

Факторы могут включать генетическую предрасположенность, воздействие радиации, инфекций и химических веществ.

Благотворительная организация заявила, что существует 12 основных групп рака, которые могут поражать детей, от лейкемии, от которой страдают этим заболеванием 30 процентов подростков, до лимфом.

Также внимание к детскому раку привлекает Cancer Research UK - ведущая исследовательская благотворительная организация.

«Симптомы рака могут быть очень похожи на симптомы других детских болезней», - предупреждает организация.

Таким образом, ребенку лучше обратиться к врачу, если он испытывает какие-либо из следующих признаков.

Если ребенок видит кровь в моче, это повод для беспокойства; Также важно обратиться за медицинской помощью, если ребенок больше не может мочиться.

Любая опухоль, уплотнение или опухоль необъяснимого происхождения также должна быть осмотрена медицинским работником.

Еще один проблемный признак - боль или отек в животе, которые не проходят.

Это может быть распространено на любую боль в спине или костях, которая не проходит, или на боль, которая будит малыша ночью.

Другие признаки, требующие медицинского осмотра, включают:

Необъяснимые припадки или изменения в поведении и настроении
Головные боли, которые не проходят
Частые или необъяснимые синяки или сыпь из маленьких красных или пурпурных пятен, которые невозможно объяснить
Необычная бледность
Постоянное чувство усталости
Частые инфекции или симптомы гриппа
Необъяснимая рвота (тошнота)
Необъяснимая высокая температура (жар) или потоотделение
Чувство нехватки дыхания
Изменения внешнего вида или необычные отражения глаз на фотографиях.

Компания Cancer Research UK заверила, что большинство из этих симптомов «обычно не являются раком».

Однако на всякий случай лучше, если врач выяснит основную причину любого из этих симптомов.

Поскольку рак у детей считается редким явлением, врачи могут попросить вас посмотреть, поправится ли ваш ребенок самостоятельно, или посмотреть, реагируют ли они на антибиотики.

По данным Cancer Research UK, выживаемость детей, больных раком, увеличилась вдвое за последние 40 лет.

Около 75 процентов детей переживают рак в течение 10 и более лет.

«Большинство из тех, кто долгое время выжил, будут излечены от рака», - отметили в благотворительной организации.

Реакция на лечение рака будет варьироваться от одного человека к другому, но перспективы в целом намного лучше, чем в 1970-е годы.

«По крайней мере, на 15000 детей выжило после рака больше, чем было бы, если бы выживаемость оставалась такой же, как в 1970-е годы», - добавили британские исследования рака.

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