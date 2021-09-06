Что точно привлекает мужчин в женщинах: научно доказано 8 вещей, которые они находят супергорячими

Трудно сказать, что именно привлекает двух людей, потому что факторов очень много. Но многие задаются вопросом, что научное сообщество может сказать об уравнении привлекательности.
Неужели красота только в глазах смотрящего?
Согласно исследованиям, мужчины находят одни черты лица более привлекательными, чем другие, и во многом это связано с подсознательным, животным инстинктом. Черты характера, связанные с деторождением, чувственностью и здоровьем, являются ключевыми фигурами в искусстве соблазнения, пишет yourtango.com.
Связано ли это с наукой - например, с противоречивым подходом эволюционной психологии - или просто с нашими культурными стандартами и ожиданиями красоты, существуют некоторые обычно наблюдаемые тенденции, которые определяют, что мужчинам нравится в женщинах.
Так в чем же эти «секретные» черты, которые мужчины находят привлекательными в женщинах?
1. Фигура "песочные часы".
Песочные часы относятся к соотношению бедер к талии, где бедра толстые! Женщины часто думают, что мужчинам нравится худощавость, но привлекательность формы тела на инстинктивном уровне больше связана с тем, как она воспринимается в отношении воспроизводства.
Долгое время считалось, что большие бедра и изогнутая поясница связаны со способностью женщины к зачатию, хотя научных данных, подтверждающих это, не так много.
По какой-то причине мужчин (как группу - помните, это общие тенденции!) Чаще всего привлекает пышная фигура с широкими детскими бедрами. Маленькая талия и пышные бедра говорят о молодости и плодородии.
Так что не маскируйте свою форму. Если у вас есть бедра, как у Шакиры, раскачивайте их!
2. Физическая симметрия.
В Древнем Египте физическая симметрия была высшим признаком совершенной красоты. Возможно, это связано с его ассоциацией с сильной и здоровой родословной.
Знают они об этом или нет, но мужчины часто движимы инстинктивным стремлением к продолжению рода. При установке бок о бок лицо, которое становится более симметричным, воспринимается как более красивое.
Не волнуйтесь, если у вас нет идеально симметричного лица; есть множество уроков по макияжу, чтобы выровнять асимметричные черты лица. Кроме того, ничье лицо не идеально симметрично.
3. Великолепные длинные косы.
В исследовании 2003 года, опубликованном в журнале Human Nature , исследователи изучали влияние шести различных причесок, в том числе: пучок сверху, растрепанный, неопрятный, короткий, средней длины и длинный. Исследование показало, что длинные и средние волосы воспринимались не только как более привлекательные, но и как признак здоровья и долголетия.
Короткие прически кажутся более мужественными, а прически - более напряженными. Длинное сочное течение по своей сути сексуально. Избавьтесь от сложных причесок или косичек в виде рыбьего хвоста и распустите волосы перед выходом на улицу.
4. Красный цвет.
Забудьте о маленьком черном платье! Когда дело доходит до привлечения мужского взгляда, все дело в красном цвете.
Согласно исследованию 2008 года, проведенному учеными из Университета Рочестера, красный цвет очень соблазнителен, когда речь идет о влечении мужчин к женщинам. Исследование показало, что мужчины предпочитают женщину в красном цвете любому другому цвету.
5. Феромоны.
Когда люди говорят о хорошей химии с кем-то, они имеют в виду запах. Запах может быть изменен настроением и другими биологическими изменениями. Например, запах женских слез может снизить возбуждение мужчины и снизить уровень тестостерона. Аромат - естественный аттракцион.
Парфюмерные компании годами искали волшебное приворотное зелье, но химический состав для возбуждения любви остается безуспешным. Нет ни одного запаха, который бы их всех соблазнил. Скорее, определенные запахи привлекают определенных мужчин.
Что еще более интересно, запах человека может посылать сигнал о сексуальных предпочтениях или сигнализировать о менструальном цикле женщины. Возможно, старую поговорку «любовь с первого взгляда» следует заменить на «любовь с первого запаха».
6. Завораживающие глаза.
Ни для кого не секрет, что глаза - зеркало души. Но когда дело доходит до того, что мужчины находят привлекательным, мужчины действительно не могут не очаровываться красивыми глазами.
Миндалевидные глаза уникально эффективны для привлечения внимания мужчины, но цвет также играет огромную роль. Яркие, светлые оттенки любого цвета привлекут человека, как колибри к сахару.
Глаз - это не только общая форма и цвет. При изучении привлекательности глаза с пышными наклонными линиями и темными ресницами, расположенными дальше друг от друга, воспринимались как более привлекательные, в то время как близко ориентированные глаза с опущенными веками считались менее привлекательными.
7. Тон голоса.
Мужчины воспринимают женщин с высоким голосом как более привлекательных. Также было обнаружено, что вокальная привлекательность является прямым показателем того, как воспринимается общая физическая привлекательность человека. Женщины склонны говорить громче и медленнее в разговоре с мужчинами, чтобы вызвать сексуальность, но мужчины на самом деле предпочитают более высокие и светлые тона.
Вокальная привлекательность также влияет на восприятие личности. Приятный голос ассоциируется с приятной личностью. Самое замечательное в этой особенности - вы можете тренировать свой голос, чтобы он был сексуальнее.
8. Пухлые губы, которые приятно целовать.
Идеальная надутость непреодолима для мужчин.
В исследовании Манчестерского университета губы оказались самой привлекательной частью женского тела. Покрытые красной помадой, мужчины смотрели на рот женщины в среднем семь секунд, тогда как глаза или волосы удерживали его внимание менее одной секунды.
Тонкие губы, накрашенные красной помадой, увеличивали их привлекательность на сорок процентов.
Согласно этому исследованию, губы считаются самой чувственной частью женского тела, и в сочетании с красным цветом неудивительно, что мужчины абсолютно очарованы красными губами.
Дело в том, что если вы хотите произвести впечатление, перестаньте возиться с волосами и найдите идеальный оттенок, который сделает ваши губы яркими.