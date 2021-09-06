19 признаков очень надежных отношений в паре: если они есть у вас, то они суперсильные

Если вы состоите в паре, независимо от того, были ли вы вместе пять месяцев или 15 лет, вы знаете, что взлеты и падения с вашим SO естественны. (Хотя, если бы прошло всего несколько месяцев, у вас, вероятно, было бы намного меньше - надеюсь.) Когда вы переживаете тяжелые периоды, легко усомниться в силе и устойчивости вашего партнерства.
Вот почему важно смотреть на вещи в перспективе, а это значит, обращать внимание на мелочи, которые могут показаться неважными, но действительно могут указать, выдержат ли ваши отношения испытание временем.
Будь то держаться за руки в ресторане или смеяться над глупыми шутками друг друга (даже если это уже 20-й раз), эти 19 маленьких признаков крепких отношений обычно присутствуют в лучших отношениях, пишет yourtango.com.
Если вы и ваш SO можете отметить большинство из них, скорее всего, вы довольно золотые.
1. Есть ощущение небрежности (в хорошем смысле).
«Когда два человека уверены в своих отношениях, они становятся более непринужденными и поэтому могут вести себя более непринужденно, когда вместе», - говорит эксперт по отношениям и тренер по разрывам Челси Ли Трескотт . «В крепких отношениях роман заключается в том, что два человека чувствуют, что они могут быть простыми и непринужденными, когда они вместе».
2. Вы оба отвечаете на сообщения.
Прошли те времена, когда вы изо всех сил пытались придумать причины, по которым человек, с которым вы встречаетесь, не отвечает вам . «В крепких отношениях ни один человек не пытается казаться более занятым, чем он. Если их телефон подключен к ним, и вы отправляете текстовое сообщение, вам не придется ждать игры », - говорит Трескотт. По сути, оба человека по-прежнему рады слышать друг друга и не скрывают этого волнения.
3. Открытое и хорошее общение.
Типа "ага", но важнее, чем что-либо еще, потому что как отношения могут быть прочными, если ни один из партнеров не говорит о том, что происходит? «В крепких отношениях есть прекрасное общение друг с другом, и они знают, как вести откровенный и честный разговор друг с другом, даже когда это может быть сложно», - говорит лицензированный семейный и семейный терапевт доктор Кэндис П. Купер . Вы также уважительно обращаетесь и разговариваете друг с другом.
4. Вы нежны как на публике, так и наедине.
«Прикосновение - это очень уязвимый опыт, как и поцелуй, и пары, которые касаются друг друга, обычно более эмоционально связаны», - говорит Купер. И прикосновения (например, держание за руки, сцепление рук, прикосновение к пояснице во время ходьбы) для этих пар не осознаются. Они просто так делают.
5. Вы (почти) всегда делитесь тем, что у вас на уме.
Надежды, мечты, страхи ... если ваш SO всегда открывается вам (и наоборот), это показывает, что есть эмоциональная близость. «Это означает, что он / она никогда не устает разговаривать с вами, а также показывает, что они утешаются тем, что вы знаете, что они знают, и что они хотят, чтобы вы участвовали во всех аспектах их жизни», - говорит Трескотт.
6. Вы ходите на свидания.
Они не всегда должны быть модными и дорогими… или даже запланированными. «Регулярные свидания показывают, что пара уделяет первоочередное внимание развлечениям и часто находит время, чтобы общаться, смеяться и создавать воспоминания вместе», - говорят эксперты по отношениям, а также муж и жена Мейган и Кейси Кастон .
7. Вы команда.
Вы знаете, что у вас крепкие отношения, если вы больше похожи на «мы», чем на «я», независимо от того, что приносит жизнь - потому что вы знаете, что у вас есть друг друга. «Столкнувшись с любым препятствием на нашем пути, мы часто кричим:« КОМАНДА КАСТОН », как наш раллийный клич, что мы получили это», - говорят Кастоны.
8. Каждый из вас считает другого своим лучшим другом.
Вы делитесь всем со своим партнером, доверяете ему и чувствуете, что можете быть собой, как если бы вы были со своим лучшим парнем или девушкой? «В крепких отношениях в основе отношений между парами лежит дружба. Если в какой-то момент им не на чем опереться, у них есть дружба, которая поможет им пережить трудные времена », - говорит Купер.
9. Есть огромное доверие.
«Если вашего партнера нет в городе, он работает допоздна по работе или просто занимается важными для него вещами, существует глубокое доверие к его честности и к тому, где он, по их словам, находится», - говорит эксперт по отношениям со знаменитостями Одри Хоуп . Это знак того, что вы так хорошо знаете друг друга и верите в свою близость, что вам не нужно сомневаться или беспокоиться об этом.
10. Вы гордитесь друг другом.
Вы уважаете то, что отстаивает ваш партнер и что он делает, и гордитесь тем, что рассказываете другим о нем или нем. «Речь идет не о фальшивой браваде или поверхностном хвастовстве, а о искреннем уважении к тому, кто ваш партнер. И они чувствуют, что миру повезло с вами, - говорит Хоуп.
11. Много смеха.
Пары, которые смеются вместе последними. «Смех всегда является признаком настоящего счастья, и к жизни нельзя относиться слишком серьезно. Если счастье - это молния, за ним сразу же следует гром смеха », - сказали Кастоны. Примечание: юмор в основном положительный; не сарказм, нецензурные выражения или оскорбления, которые могут быть оскорбительными.
12. Вы делаете прелюдию своим приоритетом.
Быстрые движения - это здорово, но для того, чтобы усилить вожделение друг к другу и усилить оргазм, не всегда нужно торопиться с процессом возбуждения. «Пары, которые проводят время в спальне и делают вещи более романтическими, чувствуют себя более влюбленными и желают быть вместе. Частота также помогает увеличить половое влечение », - говорят Кастоны.
13. У тебя хороший секс - часто!
Единственное, что всегда выделяется как поддержание долговечности отношений и прочной культуры отношений, - это хорошая физическая химия, то есть хороший секс. «Положительные эффекты вложенности, которые создает биохимия близости, чрезвычайно важны для создания доброй воли, интереса друг к другу, страсти, сексуальности и флирта», - говорит Виктория Лорьян-Файбиш , психотерапевт и эксперт по отношениям.
14. Вы покупаете по двое.
В крепких отношениях у одного партнера нет проблем с оплатой за другого и наоборот, и это потому, что оба человека чувствуют, что всегда платят «за нас», - говорит Трескотт. Здесь тоже романтика в этой динамике заключается в том, что кто-то всегда чувствует, что с ним обращаются.
15. Вы говорите о будущем.
Это не обязательно должны быть свадьбы и дети (если вас еще нет), а предстоящие поездки, мероприятия и даже просто свидания, недели или месяцы вперед. «Строя планы и рассказывая о будущем, вы относитесь к ним как к части своей будущей жизни, а также консультируетесь с ними по поводу решений, которые могут повлиять на ваше совместное будущее», - говорит Мишель Франкель , профессиональный сваха и коуч по взаимоотношениям.
16. Вы самые большие поклонники друг друга.
Вы подбадриваете своего партнера, когда у него или у него на работе масштабная презентация. Когда дело доходит до публикации вашего первого романа, они вам больше всего нравятся. «Когда каждый человек знает, что, несмотря ни на что, его партнер поддерживает его и приложит все усилия, чтобы не быть осуждающим или критичным, это оказывает глубокое исцеляющее и укрепляющее влияние на пару и на культуру отношений», - говорит Лорьян-Файбиш. .
17. У каждого из вас своя собственная жизнь и личность.
«Отношения настолько сильны, насколько сильны люди в них. Если у каждого человека есть сильное чувство собственного достоинства, отношения, естественно, станут сильнее », - говорит Трескотт. Трудно поддерживать прочные отношения, когда у одного из партнеров нет своих интересов, друзей и увлечений, потому что это может оказать слишком сильное давление на пару.
18. Вы делаете друг другу приятные вещи без причины.
Ваш SO знает, что вы ненавидите ломать коробки, потому что вы всегда порезаетесь, поэтому он делает это за вас, даже не спрашивая. «Добрые дела и случайные добрые поступки подобны целительному эликсиру для пары, которая хочет иметь длительную и страстную культуру отношений», - говорит Лорьян-Файбиш.
19. Вы откровенно представляете новых людей.
Ваш партнер представляет вас как своего «друга» или как свою «девушку»? В крепких отношениях пары будут представлять друг друга такими, какие они есть - «парнем», «девушкой», «партнером», «невестой» и т. Д. «Они открыто признают, что они собой представляют друг для друга и других людей, прежде чем они их даже спрашивают, и это потому, что они очень гордятся тем, кто для них другой человек », - говорит Трескотт.