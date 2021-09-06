Вот почему чрезвычайно грубо спрашивать у женщины возраст: почему вы можете обитель ее?

Я никогда не забуду первый раз, когда мужчина назвал меня «мэм».
Это было не то слово. Это был его тон - пренебрежительный, даже унизительный. Я съеживаюсь точно так же, когда человек, которого я почти не знаю, спрашивает меня, сколько мне лет, пишет yourtango.com.
Я не всегда нахожу вопросы о моем возрасте грубыми. Я горжусь своим возрастом, своим опытом, и мне говорят, что я хорошо выгляжу. "На основании чего?"
Обычно я нормально сообщаю свой возраст людям, которых считаю друзьями. И все же эйджизм существует, это целующий кузен сексизма.
В зависимости от ситуации, контекста и тона голоса спрашивать человека о возрасте так же невежливо, как спрашивать его религию или политическую позицию, особенно если вы их не знаете. Это лишь одна из многих причин, по которым грубо спрашивать женщину ее возраста.
Озабоченность возрастом возникла с тех пор, как женщины (и мужчины) начали жить старше 35 лет. Еще в 1800-х годах считалось неправильным спрашивать женщину о ее возрасте. Так что же дает?
Почему грубо спрашивать женщину о ее возрасте?
О женщинах судят не только по возрасту, они должны оставаться молодыми вечно. На эти нелепые ожидания влияют СМИ.
Индустрия красоты учит женщин и мужчин, которые ими восхищаются, что старение - это плохо, чтобы они могли зарабатывать деньги на «решении» проблемы.
Такое внимание к каждой физической особенности может заставить некоторых женщин чувствовать себя неуверенно. Если вы посетите любой прилавок косметики или посмотрите достаточно шоу макияжа, вы тоже обнаружите, что чаще смотрите в свое отражение, считая морщины и седые волосы.
Даже несмотря на все эти негативные сообщения, многие женщины по-прежнему не часто думают о себе в негативном свете с точки зрения своего возраста, но они беспокоятся о том, что это могут сделать другие.
Сегодняшние строгие социальные стандарты могут быть абсолютно антиутопическими. Мы требуем, чтобы женщины улыбались прямыми жемчужно-белыми волосами, имели ясные, яркие, мерцающие глаза, укладывали волосы в соответствии с требованиями влиятельных лиц и как можно дольше держали под контролем линии и морщины с помощью ботокса или инвазивных пластических операций.
Можно подумать, что мы родились манекенами, а не людьми.
Несмотря на ночные кремы и коллаген, старение неизбежно, но если женщина по своей природе или воспитанию выглядит моложе, она может начать лгать о своем возрасте, потому что по опыту знает, что общество в 30 лет видит женщин иначе, чем в 20, и в 50 лет сильно иначе, чем в 35.
Социальные стандарты связывают ценность женщины с ее возрастом.
Женщин, особенно мужчины, судят по их красоте, а обусловленность заставляет общество связывать возраст с убывающей красотой, плодородием и желанностью.
По мере того как женщина стареет, она может чувствовать, что это суждение приближается к ней со всех сторон, наблюдая не за тем, кто она есть, а как она выглядит.
Если она выглядит моложе своего хронологического возраста, она может сохранить это в секрете, потому что не хочет, чтобы возраст мешал дружбе или отношениям.
Женщин всегда судят, обычно больше, чем мужчин, строго по их внешности. Особенно в наши дни прямых трансляций в социальных сетях женщины тоже склонны присоединяться к речам.
«Раньше мы называли это мясным рынком, а теперь Интернет превратил нас, женщин старше 45 лет, в аттракцион», - пошутила моя подруга.
«Я хочу научить своих зрителей быть более уверенными, и все, что они комментируют, это то, что мои зубы недостаточно белые», - сетовал мне один интернет-инфлюенсер.
Эйджизм в худшем случае может остановить нас. Это может помешать здоровым отношениям и может сделать нас бедными.
Женщины могут быть ближе к заработку того, что зарабатывает мужчина на рабочем месте, но женщины в возрасте от 50 до 60 лет, которые боролись за равные права на работе, не просто боятся быть осужденными, они боятся быть ненужными.
Многие боятся потерять работу из-за преклонного возраста.
Еще хуже обстоит дело с одинокими или разведенными женщинами, которые ищут любовных отношений. Клиент молчал о своем возрасте, пока ее кавалер не попросил ее прийти домой, чтобы познакомиться с его родителями, потому что он хотел, чтобы она стала матерью его детей.
Она знала, что должна сказать ему, что ей 50, и она в менопаузе. Сначала он утешил ее, но она больше никогда его не видела.
Зачем мужчине вообще спрашивать женщину, сколько ей лет?
Эйджизм существует в свиданиях и отношениях. Это сексизм в чистом виде. Говорят, что мужчины стареют изящно, но у женщин отвисшие грудь и попа.
Может быть, мужчина хочет более молодую женщину, потому что сам чувствует себя неуверенно. Ему может потребоваться больше власти или контроля в отношениях. Или мужчине может понадобиться трофейный партнер, красота которого заставляет его чувствовать себя или даже выглядеть более желанным.
Или может быть, он хочет, чтобы женщина помоложе стала роженицей. Все эти причины существовали еще до феминистского движения и существуют до сих пор.
Эйджизм существует в действии. На собеседовании меня спросили о моем возрасте, прежде чем это стало явно незаконным. Я выглядела моложе своего возраста примерно на десять лет.
Я предположила, что интервьюер задавался вопросом, достаточно ли у меня жизненного опыта, чтобы работать на этой должности, поэтому я вручила ему еще одну копию своего резюме.
Когда я работала на вакансии, обсуждения за круглым столом касались возраста, но также скрывали пустословие вроде «недостаточно опыта» или «чрезмерная квалификация». Когда мне было около 50, я была признана «сверхквалифицированным».
Я также отменила дискуссии о «необходимости оплачивать» декретный отпуск для женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Меня раздражает любое обсуждение возраста в бизнесе.
Эйджизм существует в повседневной жизни. Другая моя клиентка скорбит о тех днях, когда ее заметили мужчины. «Теперь я как будто невидима, потому что у меня на лице несколько тонких морщинок», - сказала она мне.
Я замечаю, что с молодыми женщинами чаще разговаривают бариста, бармены и кассиры продуктовых магазинов. Женщины не хотят чувствовать себя одинокими, обделенными или чужими.
С учетом всего сказанного, иногда уместно спросить женщину ее возраста из любопытства, беспокойства или просто для того, чтобы стать ближе и быть более близким. Вы можете думать, что возраст женщины добавляет ценности и мудрости, и хотите, чтобы она знала.
Конечно, как только вы познакомитесь с женщиной, это нормально - захотеть узнать о ней больше, поэтому в определенный момент можно спросить о ее возрасте, если ей кажется, что этот вопрос устраивает. Но если она ерзает или уклоняется от ответа, больше не спрашивайте.
Спрашивать человека его возраста так же грубо, как и женщину. То, что относится к женскому этикету, должно относиться и к мужскому этикету. Так что, женщины, не думайте, что вы сорваны с крючка. Следите за своими манерами, когда вы укрепляете свои границы, и не переходите его.
Вот как вежливо спросить женщину ее возраста.
1. Будьте вежливы.
Попробуйте спросить комплиментом о том, как она великолепно выглядит или какая она потрясающая. Признайтесь, что вы думаете, что возраст - это сексуально или круто.
2. Используйте свои манеры.
Спросите, не возражает ли она против вопросов о возрасте, до или сразу после вопроса. Вы можете немного намекнуть, хотя это нормально, если вы говорите, почему спрашиваете, и что у вас хорошие намерения.
3. Практикуйте правильное время.
Убедитесь, что вы знаете друг друга достаточно хорошо, чтобы не пересекать неприемлемые границы. Если вы знаете, что у человека, с которым вы встречаетесь, был плохой день, не выбирайте это время, чтобы спросить.
4. Расскажите о своем прошлом.
Они могут последовать их примеру и рассказать вам о своих или даже присоединиться к вашим воспоминаниям. Если вы подозреваете или узнаете, что она, вероятно, родилась в том же десятилетии, что и вы, заверьте ее, что вы рады быть с кем-то своего возраста, который может относиться к тем же моментам истории и культуры, что и вы.
5. Тренируйте остроумие.
Если вы скажете: «Не могу поверить, что кто-то на 20 лет моложе меня так много знает о телевидении 1990-х», вы даете ей шанс поправить вас, а если вы скажете это с юмором, она вас узнает ». ты действительно шутишь с ней.
Возраст действительно имеет значение?
Я утверждаю, что возраст не имеет ни малейшего значения в хороших, преданных и лояльных отношениях. Скорее, возраст является препятствием как для получения работы, так и для вступления в отношения.
Хорошие браки должны показать нам, что возраст не имеет значения, если вы узнаете кого-то и заботитесь о нем. Отношения с разницей в возрасте продолжаются, по крайней мере, так же часто, как и отношения между сверстниками.
Тем не менее, люди в романах мая-декабря должны осознавать внутреннюю работу друг друга, а не сосредотачиваться на своих физических характеристиках или других поверхностных качествах.
В бизнесе исследования показывают, что пожилые люди с большим опытом и приверженностью трудовой этике часто производят больше, чем молодые.
Но я также нанял молодых стажеров, которые значительно превосходили моих высокооплачиваемых сотрудников с многолетним опытом работы. Как я уже сказал, важен человек, а не его возраст.
Прочные отношения основаны на терпении к старению , а не на его отрицании. Любые отношения, которые предлагают сбалансированную динамику власти, основанную на определенном количестве безусловной любви и понимания, скорее всего, сохранятся, независимо от возраста участников этих отношений.
Знакомство с ней.
Сегодня более приемлемо спрашивать о возрасте, сексуальных предпочтениях и другой личной информации. В некотором смысле женщин начинают ценить больше за то, что они предлагают, чем за то, как они выглядят. Но изменения требуют времени, а мы еще не достигли этого.
У нас более прозрачная культура, поскольку мы делимся почти всем, от меню обеда до одежды в наших шкафах, в Интернете, так почему в наши дни грубо спрашивать женщину ее возраста?
Все дело в намерении, стоящем за вопросом, поэтому убедитесь, что человек, которого вы спрашиваете, знает ваше намерение, и это может быть невозможно на вашей первой встрече.
Сначала познакомьтесь с ней. Тогда будьте добрыми, вежливыми, соблюдайте манеры и проявляйте немного сочувствия. Это касается любого вопроса, который вы задаете другому человеку.
Что до меня, спросите меня, сколько мне лет. Я горжусь тем, что зашел так далеко и мне пришлось за это показать много приключений. Шрамы на моем теле отражают риск, на который я пошел, уроки, полученные на собственном горьком опыте, и дары, которые принесла мне жизнь, как сын, которого я когда-то носила, теперь все выросли и помогают миру.
Если вы хотите спросить меня или обсудить жизненный вызов или творческую проблему, не стесняйтесь.
Только не спрашивай о моем весе.