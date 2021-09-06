Как тяжело болеют штаммом ковида Дельта дети, показывает новое исследование
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Как тяжело болеют штаммом ковида Дельта дети, показывает новое исследование

1:00:409/6/2021Фото: pxhere.com
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Согласно предыдущим исследованиям, дети в возрасте 12-17 и 0-4 лет подвергаются более высокому риску госпитализации COVID, чем дети в возрасте 5-11 лет.

дети
Еженедельная госпитализация детей в возрасте 0-17 лет была самой низкой в ​​период с 12 июня по 3 июля
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Количество госпитализаций детей в США с COVID резко возросло с тех пор, как Delta стала преобладающей, но новое исследование, которое предлагает первый взгляд на соответствующие данные, предполагает, что опасения, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание, необоснованны.

В документе Центров по контролю и профилактике заболеваний также обнаружено, что в период с 20 июня по 31 июля 2021 года невакцинированные подростки были более чем в 10 раз чаще госпитализированы, чем вакцинированные, пишет medicalxpress.com.

Агентство здравоохранения проанализировало медицинские записи по всей территории, охватывающей около 10 процентов населения США, в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года.

Это охватывало период до появления Delta, самого заразного штамма на сегодняшний день, и после того, как он стал доминирующим, начиная с 20 июня.

Еженедельная госпитализация детей в возрасте 0-17 лет была самой низкой в ​​период с 12 июня по 3 июля, на уровне 0,3 на 100 000, а затем выросла до 1,4 на 100 000 за неделю, закончившуюся 14 августа, т.е. в 4,7 раза.

Педиатрическая госпитализация достигла своего рекордного пика - 1,5 на 100 000 за неделю, предшествовавшую 9 января, когда в США произошла зимняя волна, вызванная альфа-вариантом.

Согласно предыдущим исследованиям, дети в возрасте 12-17 и 0-4 лет подвергаются более высокому риску госпитализации COVID, чем дети в возрасте 5-11 лет.

После изучения 3116 больничных записей за период до Дельты и сравнения их со 164 записями за период Дельта было обнаружено, что процент детей с тяжелыми показателями не сильно различается.

В частности, процент госпитализированных пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии, составлял 26,5 до дельта и 23,2 после операции; процент использования аппаратов ИВЛ составил 6,1 до Delta и 9,8 после; процент умерших составил 0,7 до дельта и 1,8 после.

Эти различия не достигли уровня статистической значимости.

Это открытие сопровождается важной оговоркой: поскольку количество госпитализаций в пост-дельта-период невелико, ученым потребуется накопить больше данных, чтобы получить большую уверенность в своем выводе.

Исследование также подчеркнуло эффективность вакцины против детской госпитализации COVID во время Delta.

В период с 20 июня по 31 июля среди 68 подростков, госпитализированных с COVID-19, чей вакцинационный статус был известен, 59 не были вакцинированы, пять были вакцинированы частично и четверо были вакцинированы полностью.

Это означало, что вероятность госпитализации невакцинированных в 10,1 раза выше, чем у вакцинированных.

Дети, защищенные общинными вакцинациями

Во втором исследовании CDC изучались случаи COVID у детей, госпитализации и посещения отделений неотложной помощи с июня по август 2021 года и сравнивались их с уровнями вакцинации в сообществе на тот момент.

Количество посещений и госпитализаций педиатров (в возрасте 0-17 лет) в связи с COVID было в 3,4 раза выше и в 3,7 раза выше, соответственно, в штатах, которые попали в нижний квартиль общего числа вакцинированных на душу населения, по сравнению со штатами из самого высокого квартиля.

Вывод заключается в том, что, хотя ожидаются клинические испытания вакцин среди лиц в возрасте до 12 лет и последующие разрешения, высокие показатели вакцинации в сообществе сдерживают передачу COVID и защищают детей.

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