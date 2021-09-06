Третья волна ковида опустошает карманы американцев: лечение коронавируса становится все дороже и дороже
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Третья волна ковида опустошает карманы американцев: лечение коронавируса становится все дороже и дороже

1:30:509/6/2021Фото: pxhere.com
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Некоторые пациенты уже получили счета на сумму до 200 долларов за обычные обследования, согласно документам пациентов.

мужчина, ноутбук
Некоторые пациенты уже получили счета на сумму до 200 долларов за обычные обследования

Лечение COVID-19, вероятно, станет более дорогим для американцев с истечением срока действия временных отказов страховщиков от расходов, связанных с лечением болезни.

Ранее во время пандемии у пациентов не было обычной доплаты или франшиз за посещение отделения неотложной помощи или пребывание в больнице из-за COVID-19, и большинство тестов также были бесплатными, сообщает The New York Times, пишет medicalxpress.com.

Поскольку пандемия продолжает свирепствовать по всей стране, федеральный закон по-прежнему требует, чтобы страховщики покрывали тестирование бесплатно для пациентов, если у них есть медицинские причины для обращения за помощью, такие как контакт с болезнью или проявление симптомов.

Тем не менее, как сообщает Times, все больше тестов, которые сейчас запрашиваются американцами, предназначены для мониторинга и не могут считаться медицинской причиной.

Например, в федеральных правилах бесплатных тестов на коронавирус есть исключения для обычного тестирования на рабочем месте и в школе.

Некоторые пациенты уже получили счета на сумму до 200 долларов за обычные обследования, согласно документам пациентов, представленным в проект Times, отслеживающий затраты на тестирование и лечение COVID-19.

Однако «страховщики сталкиваются с вопросом о том, должны ли расходы на лечение COVID падать на всех или только на людей, которые предпочли не получать вакцину», - сказала Синтия Кокс, вице-президент Kaiser Family Foundation, которая исследовала, как страховые компании освещают лечение COVID-19, сообщает Times .

С некоторыми из самых высоких счетов, вероятно, столкнутся пациенты с COVID, которым требуется обширная стационарная помощь, и большинство из этих пациентов в настоящее время не вакцинированы. Недавнее исследование Kaiser Family Foundation показало, что 72% крупных планов медицинского страхования больше не делают лечение COVID-19 бесплатным для пациентов.

Невакцинированные люди также могут столкнуться с другими повышенными расходами. Delta Air Lines и некоторые другие компании планируют взимать с невакцинированных работников более высокие тарифы на страхование, указывая на высокие затраты на госпитализацию из-за COVID-19, сообщает Times .

Исследования показывают, что средняя госпитализация при COVID-19 стоит около 40000 долларов, в то время как более длительное пребывание, которое включает в себя время в отделении интенсивной терапии или переброску в санитарную авиацию, может стоить во много раз дороже.

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