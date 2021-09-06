Третья волна ковида опустошает карманы американцев: лечение коронавируса становится все дороже и дороже

Лечение COVID-19, вероятно, станет более дорогим для американцев с истечением срока действия временных отказов страховщиков от расходов, связанных с лечением болезни.
Ранее во время пандемии у пациентов не было обычной доплаты или франшиз за посещение отделения неотложной помощи или пребывание в больнице из-за COVID-19, и большинство тестов также были бесплатными, сообщает The New York Times, пишет medicalxpress.com.
Поскольку пандемия продолжает свирепствовать по всей стране, федеральный закон по-прежнему требует, чтобы страховщики покрывали тестирование бесплатно для пациентов, если у них есть медицинские причины для обращения за помощью, такие как контакт с болезнью или проявление симптомов.
Тем не менее, как сообщает Times, все больше тестов, которые сейчас запрашиваются американцами, предназначены для мониторинга и не могут считаться медицинской причиной.
Например, в федеральных правилах бесплатных тестов на коронавирус есть исключения для обычного тестирования на рабочем месте и в школе.
Некоторые пациенты уже получили счета на сумму до 200 долларов за обычные обследования, согласно документам пациентов, представленным в проект Times, отслеживающий затраты на тестирование и лечение COVID-19.
Однако «страховщики сталкиваются с вопросом о том, должны ли расходы на лечение COVID падать на всех или только на людей, которые предпочли не получать вакцину», - сказала Синтия Кокс, вице-президент Kaiser Family Foundation, которая исследовала, как страховые компании освещают лечение COVID-19, сообщает Times .
С некоторыми из самых высоких счетов, вероятно, столкнутся пациенты с COVID, которым требуется обширная стационарная помощь, и большинство из этих пациентов в настоящее время не вакцинированы. Недавнее исследование Kaiser Family Foundation показало, что 72% крупных планов медицинского страхования больше не делают лечение COVID-19 бесплатным для пациентов.
Невакцинированные люди также могут столкнуться с другими повышенными расходами. Delta Air Lines и некоторые другие компании планируют взимать с невакцинированных работников более высокие тарифы на страхование, указывая на высокие затраты на госпитализацию из-за COVID-19, сообщает Times .
Исследования показывают, что средняя госпитализация при COVID-19 стоит около 40000 долларов, в то время как более длительное пребывание, которое включает в себя время в отделении интенсивной терапии или переброску в санитарную авиацию, может стоить во много раз дороже.