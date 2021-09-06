Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 сентября 2021 в России и мире

• Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери
• День полётов над землёй
• День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day, DO IT! Day)
• День памяти священномученика Евтихия
• День капы для зубов (Mouthguard Day)
• День памяти равноапостольного Космы Этолийского
• День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ
• Великий день кидания яйца (Great Egg Toss Day) - США
• День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) - США
• День чтения книги (National Read a Book Day) - США
• День труда (Labor Day) - США, Канада
• День вооружённых сил (Dia das Forcas Armadas) - Сан-Томе и Принсипи
• День армии (Defense Day) - Пакистан
• День вооружённых сил - ПМР
• День объединения (Ден на Съединението) - Болгария
• День флага (Dia di Boneiru) - Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
• День независимости (Smhlolo Day) - Эсватини (Свазиленд)
• День национального единства - Чили
• Stillbirth Remembrance Day - США
• Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы, Максима
• День Евтихия (Евтихий - тихие зори)
Важные события
• 6 сентября 1522 года завершилось первое в мире кругосветное путешествие
• 6 сентября 1819 года в США запатентован токарный станок
• 6 сентября 1826 года в Петербурге открылся цепной Египетский мост через Фонтанку
• 6 сентября 1936 года в СССР учреждено почётное звание «Народный артист СССР»
• 6 сентября 1939 года в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр
• 6 сентября 1952 года в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве
• 6 сентября 1991 года город Ленинград переименован в Санкт-Петербург