Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 сентября 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 сентября 2021 в России и мире

6:20:089/6/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 6 сентября 2021 года.

6 сентября - день чтения книги

• Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

• День полётов над землёй

• День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day, DO IT! Day)

• День памяти священномученика Евтихия

• День капы для зубов (Mouthguard Day)

• День памяти равноапостольного Космы Этолийского

• День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

• Великий день кидания яйца (Great Egg Toss Day) - США

• День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) - США

• День чтения книги (National Read a Book Day) - США

• День труда (Labor Day) - США, Канада

• День вооружённых сил (Dia das Forcas Armadas) - Сан-Томе и Принсипи

• День армии (Defense Day) - Пакистан

• День вооружённых сил - ПМР

• День объединения (Ден на Съединението) - Болгария

• День флага (Dia di Boneiru) - Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

• День независимости (Smhlolo Day) - Эсватини (Свазиленд)

• День национального единства - Чили

• Stillbirth Remembrance Day - США

• Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы, Максима

• День Евтихия (Евтихий - тихие зори)

Важные события

• 6 сентября 1522 года завершилось первое в мире кругосветное путешествие

• 6 сентября 1819 года в США запатентован токарный станок

• 6 сентября 1826 года в Петербурге открылся цепной Египетский мост через Фонтанку

• 6 сентября 1936 года в СССР учреждено почётное звание «Народный артист СССР»

• 6 сентября 1939 года в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр

• 6 сентября 1952 года в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве

• 6 сентября 1991 года город Ленинград переименован в Санкт-Петербург

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/sentyabr/6

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