Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 сентября
Евтихий Тихий Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца
Преподобного Арсения Комельского, игумена
Народные праздники
Евтихий Тихий
В этот день чтут память святого мученика Евтихия.
В старину с этого дня начинались посиделки. Женщины собираются группами, занимаются рукоделием и рассказывают истории.
Пожилые женщины в этот день совершали обряд, который помогал привлечь удачу до начала зимы. Для этого они шли в лес, взяв с собой банку со святой водой. Там они собирали 12 опавших листков, которые клали в святую воду. Дома их раскладывали на столе. После высыхания зажигали свечи и читали заговор, а затем прятали листья в укромных уголках дома. Их хранили до конца осени.
Крик синиц предвещает скорое ненастье.
Приметы
- Ночью ясно – к хорошей погоде.
- Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
- Ветер 6 сентября сулит несчастье – лучше провести его дома, в спокойной, приятной и безопасной обстановке.
- Если на Евтихия пройдёт дождь, то осень будет сухая, а урожай на будущий год будет знатным.
- Температура воздуха поднимается от восхода солнца до 14–15 часов, а затем понижается до следующего утра – к хорошей погоде.
Источник: my-calend