Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

7:20:519/6/2021Фото: pixabay.com
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В старину с этого дня начинались посиделки. Женщины собираются группами, занимаются рукоделием и рассказывают истории.

6 сентября - чтут память святого мученика Евтихия

Православные праздники 6 сентября

Евтихий Тихий Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова

Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца

Преподобного Арсения Комельского, игумена

Народные праздники

Евтихий Тихий

В этот день чтут память святого мученика Евтихия.

В старину с этого дня начинались посиделки. Женщины собираются группами, занимаются рукоделием и рассказывают истории.

Пожилые женщины в этот день совершали обряд, который помогал привлечь удачу до начала зимы. Для этого они шли в лес, взяв с собой банку со святой водой. Там они собирали 12 опавших листков, которые клали в святую воду. Дома их раскладывали на столе. После высыхания зажигали свечи и читали заговор, а затем прятали листья в укромных уголках дома. Их хранили до конца осени.

Крик синиц предвещает скорое ненастье.

Приметы


  • Ночью ясно – к хорошей погоде.
  • Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
  • Ветер 6 сентября сулит несчастье – лучше провести его дома, в спокойной, приятной и безопасной обстановке.
  • Если на Евтихия пройдёт дождь, то осень будет сухая, а урожай на будущий год будет знатным.
  • Температура воздуха поднимается от восхода солнца до 14–15 часов, а затем понижается до следующего утра – к хорошей погоде.

Источник: my-calend

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