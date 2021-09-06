Что можно и что категорически нельзя делать 6 сентября на Евтихия Тихого

6 сентября в православном мире день почитания Евтихия Тихого. Святой был верным учеником апостола Павла, а также Иоанна Богослова. Хотя Евтихий и не входил в число семидесяти апостолов, о нем вспоминают, как о человеке, который оказал большое влияние на развитие и распространение христианского учения.
Когда Евтихий узнал о Христе, тут же пошел учиться у Иоанна Богослова, а в итоге под свое попечительство его взял сам апостол Павел. Вместе с учителем он ходил по городам и проповедовал Святое Писание. Кроме того, на Евтихия выпало много испытаний. Он мучился от голода, на него нападали хищники – и все выдержал Святой, а после смерти вознесся на небо.
Что запрещено делать
На Евтихия запрещено ругаться, сквернословить, сплетничать, - иначе вскоре могут начаться большие несчастья. Этот день желательно провести мирно и спокойно, посвятить его самопознанию, обучению.
Интересно, что на Евтихия начинает сильно активничать темная сила. Через своих служащих – душ самоубийц и умерших от алкоголизма и другой не своей смертью, – она может заманить человека в темную чащу или в речной омут. Поэтому как бы жарко не было, лучше в этот день не подходить к воде.
На Евтихия не ходили в лес, чтобы не заблудиться, поэтому оставались дома и работали на огороде.
Плохим предзнаменованием было получение любой травмы, например, порезаться или обжечься - к неприятностям.
Не принимают подарков от новых знакомых, считалось, что с ними они могут передать свои неприятности, болезни, финансовые проблемы.
Что можно делать
6 сентября начинали собирать урожай льна. Обычно в это время не было ветра, благодаря чему семена не осыпались, а созревшее как раз доходило до необходимого для сбора состояния.
Помимо уборки льна с этого дня начинались «посиделки»: женщины собирались в доме у подруги, которая еще не успела выйти замуж или уже потеряла мужа из-за его смерти. Там они вели долгие беседы, обсуждая последние новости и повседневные проблемы, пели песни, а иногда даже гадали.