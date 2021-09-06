Магнитная буря 6 сентября 2021 года: точное время вспышки и как подготовиться к следующему геоудару?
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Магнитная буря 6 сентября 2021 года: точное время вспышки и как подготовиться к следующему геоудару?

5:45:469/6/2021Фото: pixabay.com
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После того, как вы тщательно разберетесь какие симптомы вас тревожат больше всего в магнитную бурю, то следующую — встретите в полной готовности.

Каждый месяц на нашей планете происходит около четырех магнитных бурь

Утро 6 сентября, метеопатам придется пережить небольшую трехбалльную магнитную активность, которая сменится к обеду на умеренные геомагнитные колебания.

В 12 часов ночи и до трех часов ночи по Москве магнитные волны будут более активны, нежели в течение всего оставшегося дня. В Новосибирске магнитная буря будет высокой утром — с 04:00 до 07:00 утра. После чего на весь день установится умеренная геомагнитная активность.

Внезапно успокоенное геомагнитное поле для метеозависимых будет приятным событием, поскольку плохое самочувствие должно исправиться, а сон — наладиться.
Но это не повод расслабляться. Каждый месяц на нашей планете происходит около четырех магнитных бурь. Влияние на здоровье человека очевидно, поэтому необходимо заранее подготовиться к следующему возмущению магнитного поля Земли.
После того, как вы тщательно разберетесь какие симптомы вас тревожат больше всего в магнитную бурю, то следующую — встретите в полной готовности.

Какие симптомы чаще всего возникают у наших читателей в период магнитной активности?

Сергей
Головные боли уже стали привычными во время бурь. Не знаю куда себя деть. Да и еще шея от них начинает болеть и тяжесть возникает.

Анна
Бессонница, тревога, панические атаки.

Дмитрий
Все тело ломит, такое ощущение будто гриппом заболел.

Елена
Дышать было тяжело и ломило все кости, как обычно, в сильные магнитные бури.

Как подготовить свой организм к сильной магнитной активности?

Самым главным источником вашего хорошего самочувствия не только в период магнитных возмущений, но и на постоянной основе является - здоровый образ жизни.


  • Попробуйте провести один или два дня в течение недели, плавая в бассейне.
  • Раз в месяц желательно посещать сауну.
  • Также накануне магнитной бури очень полезно принимать успокаивающие ванны с морской солью, экстрактом сосны, валерианы, мяты перечной, эфирными маслами апельсина и другими расслабляющими добавками.

Привычка вести здоровый образ жизни на постоянной основе, помогает не только легко переносить плохую космическую погоду, но и налаживает общее состояние организма. Самое главное, восстанавливается нервная система человека.

Главное — проявить желание и настойчивость.

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